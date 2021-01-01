Haftanın Fırsat Ürünleri (04-08)

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KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık vaka sayısını açıkladı
Emekli maaşında yüzde 50 oranında zam beklentisi
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TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na randevu vermeme nedenini açıkladı
Yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?
11 kamu kurumu 392 personel almak için ilana çıktı
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Vatandaşa gizli destek: Gazda 100 milyar liralık faturayı hazine ödedi
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Erdoğan'a NFT tabanlı 'İstanbul'un Dijital Anahtarı' hediyesi
EGO'dan yeni ücret tarifesi açıklaması
34 mahkumun kaldığı koğuşta 11 kişi koronavirüse yakalandı
İçişleri Bakanlığı, İBB'ye 'özel teftiş' başlattı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat sınavlarının soru ve cevapları yayımlandı
Türkiye yalan habere muhatap olma noktasında dünyada birinci
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