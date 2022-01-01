Simpsonlar Rusya Ukrayna Krizini Bildi Kehanetler Tüyler Ürpertti!

Hatta Putin liderliğindeki Rusya'nın bütün Ukrayna'yı işgal edebileceğinden endişe ediliyor. Rusya'nın Ukrayna'nın bir bölümünü işgal etmesi bir yana, Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasındaki hızla kötüleşen gerilim, birçok insanı yeni bir "dünya savaşı"ndan bahsetmeye sevk etti.