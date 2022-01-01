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Yılın En Çarpıcı Fotoğrafları Seçildi

130 ülkeden 4 bin 66 fotoğrafçının katıldığı ve 64 bin 823 fotoğrafın yarıştığı ?Yılın Basın Fotoğrafları? yarışmasının kazananları belli oldu. İşte bu yıl dünyada yaşananların çarpıcı özeti...

  1. Yerli Avusturalyalılar ?Soğuk Yakma? adını verdikleri ritüelle arazilerini ateşe veriyor. <br> Fotoğraf: Matthew Abbott/ National Geographic

    Yerli Avusturalyalılar ?Soğuk Yakma? adını verdikleri ritüelle arazilerini ateşe veriyor.
    Fotoğraf: Matthew Abbott/ National Geographic

  2. ?Amazonian Dystopia? (Amazon Distopyası) adlı eser, Avusturalya yerlilerinin binlerce yıldır devam ettirdiği bir geleneği yansıtıyor. <br> Fotoğraf: Matthew Abbot/ National Geographic

    ?Amazonian Dystopia? (Amazon Distopyası) adlı eser, Avusturalya yerlilerinin binlerce yıldır devam ettirdiği bir geleneği yansıtıyor.
    Fotoğraf: Matthew Abbot/ National Geographic

  3. Amazon yağmur oranlarının tahribatını gösteren fotoğraf, Brezilya Başbakanı Jair Bolsonaro?nın doğal kaynakları yanlış kullanmasını konu alıyor. <br> Fotoğraf: Lola De Almedia / Folha De Sao Paulo

    Amazon yağmur oranlarının tahribatını gösteren fotoğraf, Brezilya Başbakanı Jair Bolsonaro?nın doğal kaynakları yanlış kullanmasını konu alıyor.
    Fotoğraf: Lola De Almedia / Folha De Sao Paulo

  4. ?Blood is Seed? (Kan Tohumdur) isimli çalışma, fotoğrafçının kişisel yolculuğunu konu alıyor. Kökeni Kolombiya?ya dayanan Romera, yok olan geleneklere göndermede bulunuyor. <br> Fotoğraf: Isadora Romero / World Press Open Format Award

    ?Blood is Seed? (Kan Tohumdur) isimli çalışma, fotoğrafçının kişisel yolculuğunu konu alıyor. Kökeni Kolombiya?ya dayanan Romera, yok olan geleneklere göndermede bulunuyor.
    Fotoğraf: Isadora Romero / World Press Open Format Award

  5. Sudan?da bir protestocu milli güvenlik güçlerine karşı geliyor. <br> Fotoğraf: Faiz Abubakr Mohamed

    Sudan?da bir protestocu milli güvenlik güçlerine karşı geliyor.
    Fotoğraf: Faiz Abubakr Mohamed

  6. Fotoğrafçı, Nijerya?da iki kızı da kaçırılan kadının üzüntüsünü yansıtıyor. <br> Fotoğraf: Sodiq Adelakun Adekola /AFP

    Fotoğrafçı, Nijerya?da iki kızı da kaçırılan kadının üzüntüsünü yansıtıyor.
    Fotoğraf: Sodiq Adelakun Adekola /AFP

  7. Filistinli çocuklar, Gazze?deki kuşatma esnasında mum ışığında oturuyor. <br> Fotoğraf: Fatıma Shbair/ Getty Images

    Filistinli çocuklar, Gazze?deki kuşatma esnasında mum ışığında oturuyor.
    Fotoğraf: Fatıma Shbair/ Getty Images

  8. Afganistan Kabul?de yer gösterme görevlisi olarak çalışan Gul Muhammed, Taliban?ın sinemaları kapatmasından yaklaşık üç ay sonra salona giriş yapıyor. <br> Fotoğraf: Bram Janssen /AFP

    Afganistan Kabul?de yer gösterme görevlisi olarak çalışan Gul Muhammed, Taliban?ın sinemaları kapatmasından yaklaşık üç ay sonra salona giriş yapıyor.
    Fotoğraf: Bram Janssen /AFP

  9. Antonella, Zoom aracılığıyla ders çalışıyor. <br> Fotoğraf: Irina Wening/Pulitzer Center

    Antonella, Zoom aracılığıyla ders çalışıyor.
    Fotoğraf: Irina Wening/Pulitzer Center

  10. Yunanistan?ın Evia adasındaki yangını yakalayan fotoğrafçı, yerli bir kadının yardım çığlığını yansıtıyor. <br> Fotoğraf: Konstantinos Tsakalidis / Bloomberg News

    Yunanistan?ın Evia adasındaki yangını yakalayan fotoğrafçı, yerli bir kadının yardım çığlığını yansıtıyor.
    Fotoğraf: Konstantinos Tsakalidis / Bloomberg News

  11. Yerli itfaiye erleri, Rusya Sibirya?da öğle molasında. <br> Fotoğraf: Nanna Heitmann/ Magnum Photos

    Yerli itfaiye erleri, Rusya Sibirya?da öğle molasında.
    Fotoğraf: Nanna Heitmann/ Magnum Photos

  12. Amerika?da Güney Dakota?da yaşayan çift, Covid-19 nedeniyle karantida. <br> Fotoğraf: İsmail Ferdous/Agence U

    Amerika?da Güney Dakota?da yaşayan çift, Covid-19 nedeniyle karantida.
    Fotoğraf: İsmail Ferdous/Agence U

  13. Kolombiya Risaralda?da polis memurları bir adamı tutuklamaya çalışırken ailesi engel olmaya çalışıyor. <br> Fotoğraf: Vladimi Encina

    Kolombiya Risaralda?da polis memurları bir adamı tutuklamaya çalışırken ailesi engel olmaya çalışıyor.
    Fotoğraf: Vladimi Encina

  14. Myanmar?da protestocular el yapımı silahlarıyla güvenlik güçlerine karşı koyuyor. <br> Fotoğraf: Anonim/The New York Times

    Myanmar?da protestocular el yapımı silahlarıyla güvenlik güçlerine karşı koyuyor.
    Fotoğraf: Anonim/The New York Times

  15. Ölen yerli çocuklar için tahta çubuklara kırmızı elbiseler asılıyor. (Kanada) <br> Fotoğraf: Amber Bracken/The New York Times

    Ölen yerli çocuklar için tahta çubuklara kırmızı elbiseler asılıyor. (Kanada)
    Fotoğraf: Amber Bracken/The New York Times