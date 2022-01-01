Yılın En Çarpıcı Fotoğrafları Seçildi
130 ülkeden 4 bin 66 fotoğrafçının katıldığı ve 64 bin 823 fotoğrafın yarıştığı ?Yılın Basın Fotoğrafları? yarışmasının kazananları belli oldu. İşte bu yıl dünyada yaşananların çarpıcı özeti...
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Yerli Avusturalyalılar ?Soğuk Yakma? adını verdikleri ritüelle arazilerini ateşe veriyor.
Fotoğraf: Matthew Abbott/ National Geographic
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?Amazonian Dystopia? (Amazon Distopyası) adlı eser, Avusturalya yerlilerinin binlerce yıldır devam ettirdiği bir geleneği yansıtıyor.
Fotoğraf: Matthew Abbot/ National Geographic
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Amazon yağmur oranlarının tahribatını gösteren fotoğraf, Brezilya Başbakanı Jair Bolsonaro?nın doğal kaynakları yanlış kullanmasını konu alıyor.
Fotoğraf: Lola De Almedia / Folha De Sao Paulo
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?Blood is Seed? (Kan Tohumdur) isimli çalışma, fotoğrafçının kişisel yolculuğunu konu alıyor. Kökeni Kolombiya?ya dayanan Romera, yok olan geleneklere göndermede bulunuyor.
Fotoğraf: Isadora Romero / World Press Open Format Award
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Sudan?da bir protestocu milli güvenlik güçlerine karşı geliyor.
Fotoğraf: Faiz Abubakr Mohamed
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Fotoğrafçı, Nijerya?da iki kızı da kaçırılan kadının üzüntüsünü yansıtıyor.
Fotoğraf: Sodiq Adelakun Adekola /AFP
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Filistinli çocuklar, Gazze?deki kuşatma esnasında mum ışığında oturuyor.
Fotoğraf: Fatıma Shbair/ Getty Images
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Afganistan Kabul?de yer gösterme görevlisi olarak çalışan Gul Muhammed, Taliban?ın sinemaları kapatmasından yaklaşık üç ay sonra salona giriş yapıyor.
Fotoğraf: Bram Janssen /AFP
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Antonella, Zoom aracılığıyla ders çalışıyor.
Fotoğraf: Irina Wening/Pulitzer Center
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Yunanistan?ın Evia adasındaki yangını yakalayan fotoğrafçı, yerli bir kadının yardım çığlığını yansıtıyor.
Fotoğraf: Konstantinos Tsakalidis / Bloomberg News
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Yerli itfaiye erleri, Rusya Sibirya?da öğle molasında.
Fotoğraf: Nanna Heitmann/ Magnum Photos
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Amerika?da Güney Dakota?da yaşayan çift, Covid-19 nedeniyle karantida.
Fotoğraf: İsmail Ferdous/Agence U
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Kolombiya Risaralda?da polis memurları bir adamı tutuklamaya çalışırken ailesi engel olmaya çalışıyor.
Fotoğraf: Vladimi Encina
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Myanmar?da protestocular el yapımı silahlarıyla güvenlik güçlerine karşı koyuyor.
Fotoğraf: Anonim/The New York Times
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Ölen yerli çocuklar için tahta çubuklara kırmızı elbiseler asılıyor. (Kanada)
Fotoğraf: Amber Bracken/The New York Times