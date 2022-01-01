Yılın En Çarpıcı Fotoğrafları Seçildi

Afganistan Kabul?de yer gösterme görevlisi olarak çalışan Gul Muhammed, Taliban?ın sinemaları kapatmasından yaklaşık üç ay sonra salona giriş yapıyor. Fotoğraf: Bram Janssen /AFP

Fotoğrafçı, Nijerya?da iki kızı da kaçırılan kadının üzüntüsünü yansıtıyor. Fotoğraf: Sodiq Adelakun Adekola /AFP

Amazon yağmur oranlarının tahribatını gösteren fotoğraf, Brezilya Başbakanı Jair Bolsonaro?nın doğal kaynakları yanlış kullanmasını konu alıyor. Fotoğraf: Lola De Almedia / Folha De Sao Paulo

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