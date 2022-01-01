NİŞANLISI DAHA İSTEKLİ Astrolojiye meraklı olduğunu belirten oyuncu, ?Metafiziksel aktiviteler ve meditasyonlar yapıyorum. Dolunay olduğu zaman ritüeller düzenliyorum? dedi. Bu tür ritüeller için ?Hadi birkaç damla kan akıtalım ve içelim? diyen Fox, nişanlısı Kelly?nin çok daha tehlikeli ve kaotik olabileceğini dile getirdi.