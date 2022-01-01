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Megan Fox: Nişanlımla Birbirimizin Kanını İçiyoruz

Şarkıcı Machine Gun Kelly ile birlikteliğiyle sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Megan Fox, nişanlısıyla birbirlerinin kanını içtiklerini ve bunu ritüel için yaptıklarını paylaştı.

  1. Ünlü oyuncu Megan Fox, bir süredir birlikte olduğu ve evlenme hazırlığı yaptığı nişanlısı Machine Gun Kelly ile ilgili şaşırtıcı açıklamalarda bulundu. Birbirlerinin kanlarını içtiklerini itiraf eden Fox, bazı dönemde düzenledikleri ritüller için birkaç damla akıtmanın problem olmadığını paylaştı.

    Ünlü oyuncu Megan Fox, bir süredir birlikte olduğu ve evlenme hazırlığı yaptığı nişanlısı Machine Gun Kelly ile ilgili şaşırtıcı açıklamalarda bulundu. Birbirlerinin kanlarını içtiklerini itiraf eden Fox, bazı dönemde düzenledikleri ritüller için birkaç damla akıtmanın problem olmadığını paylaştı.

  2. "BİRBİRİMİZİN KANINI İÇİYORUZ" 35 yaşındaki oyuncu bir moda dergisine verdiği röportajda ?Sadece birkaç damla ama evet, birbirimizin kanını yalnızca ritüel amaçlı içiyoruz? dedi.

    "BİRBİRİMİZİN KANINI İÇİYORUZ" 35 yaşındaki oyuncu bir moda dergisine verdiği röportajda ?Sadece birkaç damla ama evet, birbirimizin kanını yalnızca ritüel amaçlı içiyoruz? dedi.

  3. "KUPALARLA KAN İÇTİĞİMİZİ SANIYORLAR" Yaptığı bu açıklamanın insanları yanlış yönlendirebileceğini belirten Fox, ?İnsanlar bizim Game of Thrones?daki gibi kupalarda kan içtiğimizi filan düşünüyor? diyerek kan içme eyleminin bu kadar abartılmasına anlam veremediğini belirtti.

    "KUPALARLA KAN İÇTİĞİMİZİ SANIYORLAR" Yaptığı bu açıklamanın insanları yanlış yönlendirebileceğini belirten Fox, ?İnsanlar bizim Game of Thrones?daki gibi kupalarda kan içtiğimizi filan düşünüyor? diyerek kan içme eyleminin bu kadar abartılmasına anlam veremediğini belirtti.

  4. NİŞANLISI DAHA İSTEKLİ Astrolojiye meraklı olduğunu belirten oyuncu, ?Metafiziksel aktiviteler ve meditasyonlar yapıyorum. Dolunay olduğu zaman ritüeller düzenliyorum? dedi. Bu tür ritüeller için ?Hadi birkaç damla kan akıtalım ve içelim? diyen Fox, nişanlısı Kelly?nin çok daha tehlikeli ve kaotik olabileceğini dile getirdi.

    NİŞANLISI DAHA İSTEKLİ Astrolojiye meraklı olduğunu belirten oyuncu, ?Metafiziksel aktiviteler ve meditasyonlar yapıyorum. Dolunay olduğu zaman ritüeller düzenliyorum? dedi. Bu tür ritüeller için ?Hadi birkaç damla kan akıtalım ve içelim? diyen Fox, nişanlısı Kelly?nin çok daha tehlikeli ve kaotik olabileceğini dile getirdi.

  5. Nişanlısı için ?Göğsünü kırık bir camla açıp ?Ruhumu al? demeye dünden razı? ifadelerini kullandı.

    Nişanlısı için ?Göğsünü kırık bir camla açıp ?Ruhumu al? demeye dünden razı? ifadelerini kullandı.

  6. KAFALARI KARIŞTIRAN İLK AN Geçtiğimiz ocak ayında evlenme teklifinin fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşan Fox, ?... ve sonra birbirimizin kanını içtik? demişti. Oyuncunun bu ifadesi kafada birçok soru işareti oluşturmuştu.

    KAFALARI KARIŞTIRAN İLK AN Geçtiğimiz ocak ayında evlenme teklifinin fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşan Fox, ?... ve sonra birbirimizin kanını içtik? demişti. Oyuncunun bu ifadesi kafada birçok soru işareti oluşturmuştu.

  7. İklinin, içinde kanlarının olduğu küçük şişe şeklindeki kolyeleri boyunlarına taktıkları biliniyor.

    İklinin, içinde kanlarının olduğu küçük şişe şeklindeki kolyeleri boyunlarına taktıkları biliniyor.