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İşte İdo Tatlıses Ve Yasemin Şefkatli Çiftinin Lüks Villası!

Ekim ayında evlenen Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, Zekeriyaköy'deki dört katlı villalarının kapılarını ilk kez açtı.

  1. Usta sanatçı İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses (30), 7 Ekim 2021 tarihinde manken Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturmuştu.

    Usta sanatçı İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses (30), 7 Ekim 2021 tarihinde manken Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturmuştu.

  2. Oğlunun düğünü için kesenin ağzını açan Tatlıses, hiçbir masraftan kaçınmamış ve gelinine verdiği düğün hediyesi olay olmuştu.

    Oğlunun düğünü için kesenin ağzını açan Tatlıses, hiçbir masraftan kaçınmamış ve gelinine verdiği düğün hediyesi olay olmuştu.

  3. 'İmparator' lakaplı sanatçı, düğünde gelinine 450 bin TL değerinde bir altın kemer takmıştı.

    'İmparator' lakaplı sanatçı, düğünde gelinine 450 bin TL değerinde bir altın kemer takmıştı.

  4. 550 kişinin katıldığı rüya gibi bir düğünle evlenen Yasemin Şefkatli-İdo Tatlıses çifti, balayına gitmek yerine ev yerleştirmeyi tercih etmişti.

    550 kişinin katıldığı rüya gibi bir düğünle evlenen Yasemin Şefkatli-İdo Tatlıses çifti, balayına gitmek yerine ev yerleştirmeyi tercih etmişti.

  5. EVİYLE KENDİ İLGİLENİYOR <br> Bahçe içindeki lüks evlerinin dekorasyonu ile kendisi ilgilenen Yasemin Şefkatli, çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaşmıştı. Salonda yer alan mobilyalar için aksesuar seçimine başlayan ünlü isim, evin holüne büyük bir tablo asmıştı. Şefkatli evinin son halini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmemişti.

    EVİYLE KENDİ İLGİLENİYOR
    Bahçe içindeki lüks evlerinin dekorasyonu ile kendisi ilgilenen Yasemin Şefkatli, çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaşmıştı. Salonda yer alan mobilyalar için aksesuar seçimine başlayan ünlü isim, evin holüne büyük bir tablo asmıştı. Şefkatli evinin son halini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmemişti.

  6. DÖRT KATLI LÜKS VİLLA Yaklaşık yedi aydır mutlu bir evlilik sürdüren Yasemin-İdo Tatlıses, evlerinde misafir ağırladı. Gülnur Güneş ve Mert Vidinli'yi yemeğe davet eden Tatlıses çifti Zekeriyaköy'deki villalarının kapılarını ilk kez açmış oldu.

    DÖRT KATLI LÜKS VİLLA Yaklaşık yedi aydır mutlu bir evlilik sürdüren Yasemin-İdo Tatlıses, evlerinde misafir ağırladı. Gülnur Güneş ve Mert Vidinli'yi yemeğe davet eden Tatlıses çifti Zekeriyaköy'deki villalarının kapılarını ilk kez açmış oldu.

  7. Mert Vidinli, dört katlı lüks villada çektiği görüntüleri Youtube kanalında yayınladı. Derya Tuna'nın çocuklarına hediye ettiği ev, kendisine ait bahçeye, özel bir yüzme havuzuna sahip.

    Mert Vidinli, dört katlı lüks villada çektiği görüntüleri Youtube kanalında yayınladı. Derya Tuna'nın çocuklarına hediye ettiği ev, kendisine ait bahçeye, özel bir yüzme havuzuna sahip.

  8. OFİS VE HOBİ ODASI Yeşillikler içinde bir bahçesi olan villada, taş fırın detayı da bulunuyor. Şefkatli'nin kendisi için düzenlemeye devam ettiği bir ofisin olduğu evin üst katı İdo Tatlıses'in hobi odası. Video oyunlarına oldukça meraklı olan İdo'nun bu katta muhteşem bir manzarası ve oyun konsolu, bilgisayarı ve büyük bir televizyonu bulunuyor.

    OFİS VE HOBİ ODASI Yeşillikler içinde bir bahçesi olan villada, taş fırın detayı da bulunuyor. Şefkatli'nin kendisi için düzenlemeye devam ettiği bir ofisin olduğu evin üst katı İdo Tatlıses'in hobi odası. Video oyunlarına oldukça meraklı olan İdo'nun bu katta muhteşem bir manzarası ve oyun konsolu, bilgisayarı ve büyük bir televizyonu bulunuyor.

  9. Henüz dekorasyonu bitmeyen evinin detaylarıyla kendi ilgilenen Yasemin Şefkatli, bu süreçle alakalı "Tamamlamamız 6-7 ayı bulur" açıklamasını yaptı.

    Henüz dekorasyonu bitmeyen evinin detaylarıyla kendi ilgilenen Yasemin Şefkatli, bu süreçle alakalı "Tamamlamamız 6-7 ayı bulur" açıklamasını yaptı.