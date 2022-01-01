İşte İdo Tatlıses Ve Yasemin Şefkatli Çiftinin Lüks Villası!

OFİS VE HOBİ ODASI Yeşillikler içinde bir bahçesi olan villada, taş fırın detayı da bulunuyor. Şefkatli'nin kendisi için düzenlemeye devam ettiği bir ofisin olduğu evin üst katı İdo Tatlıses'in hobi odası. Video oyunlarına oldukça meraklı olan İdo'nun bu katta muhteşem bir manzarası ve oyun konsolu, bilgisayarı ve büyük bir televizyonu bulunuyor.