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Hastanelerde "Sus" İşaretiyle Tanınıyordu Son Hali Şaşırttı!

Herkese sessiz olmayı öğreten bir ikon haline gelen eski model Dilek Tunca'nın sus yaptığı fotoğrafı, sosyal medyada gündeme oturdu. Şimdiki haliyle kıyaslanan Tunca'nın değişimi herkesi şaşkınlığa uğrattı.

  1. 45 yıl önce 1970'lerde İstanbul'da sus işareti yapan hemşire pozuyla tanınan, şimdilerde bilinmeyen eski model Dilek Tunca, 77 yaşına girdi.

    45 yıl önce 1970'lerde İstanbul'da sus işareti yapan hemşire pozuyla tanınan, şimdilerde bilinmeyen eski model Dilek Tunca, 77 yaşına girdi.

  2. Hastane koridorlarında aslında herkesin gördüğü 'Sus' işareti yapan hemşire fotoğrafıyla ünlenen Dilek Tunca, o fotoğrafın hikayesini anlatarak dikkat çekmişti.

    Hastane koridorlarında aslında herkesin gördüğü 'Sus' işareti yapan hemşire fotoğrafıyla ünlenen Dilek Tunca, o fotoğrafın hikayesini anlatarak dikkat çekmişti.

  3. Tunca "Hiç unutmuyorum, 1976 senesinin yazıydı. Turizm işimle ilgili Almanya?dan döndüğüm gün annem söyledi ?seni ajanstan aradılar? diye. İstanbul Reklam Ajansı?ydı, Cağaloğlu?nda. Şimdi kapandı tabi. Hatta döndüğümün ertesi günü çekildi o fotoğraf. Şişli?de yaşıyordum. Babam subay emeklisi, annem ise terziydi.

    Tunca "Hiç unutmuyorum, 1976 senesinin yazıydı. Turizm işimle ilgili Almanya?dan döndüğüm gün annem söyledi ?seni ajanstan aradılar? diye. İstanbul Reklam Ajansı?ydı, Cağaloğlu?nda. Şimdi kapandı tabi. Hatta döndüğümün ertesi günü çekildi o fotoğraf. Şişli?de yaşıyordum. Babam subay emeklisi, annem ise terziydi.

  4. O dönem turizmciydim, aynı zamanda mankenlik yapıyordum. Şimdiki kadar çok manken yoktu. Biz 10-12 kişi kadardık. Simla Kantarcıoğlu, Başak Gürsoy, Fatoş Altınkum?lar falan. Ertesi gün hemen gittim ajansa. Yurtoğlu ilaç firması, hastanelere bir ?sus pankartı? yaptırmak istiyormuş. Firma beni seçmiş. O zamanlar ?cast ajansı? diye bir şey de yoktu.

    O dönem turizmciydim, aynı zamanda mankenlik yapıyordum. Şimdiki kadar çok manken yoktu. Biz 10-12 kişi kadardık. Simla Kantarcıoğlu, Başak Gürsoy, Fatoş Altınkum?lar falan. Ertesi gün hemen gittim ajansa. Yurtoğlu ilaç firması, hastanelere bir ?sus pankartı? yaptırmak istiyormuş. Firma beni seçmiş. O zamanlar ?cast ajansı? diye bir şey de yoktu.

  5. Reklam ajansları birbirine haber verirdi. Bağlı olduğumuz bir ajans da yoktu. Hepimiz birbirimizi tanırdık. Ekspozisyonlara 1-2 kişi çıkardık, rozet konfeksiyon için hep beraber çektirdiğimiz fotoğraflarımız da vardır.

    Reklam ajansları birbirine haber verirdi. Bağlı olduğumuz bir ajans da yoktu. Hepimiz birbirimizi tanırdık. Ekspozisyonlara 1-2 kişi çıkardık, rozet konfeksiyon için hep beraber çektirdiğimiz fotoğraflarımız da vardır.

  6. 'Bayan sus' için ajansta bir sürü poz çektiler, sonra arasından da bildiğimiz pozu seçtiler. Set normaldi 2-3 kişiydik. 'Bir tek hastanelere koyacağız, sus işareti yapın' dediler. Reklam ajansının müdürü, bir de kameramanlar vardı. Elbiseyi de Haseki Hastanesi?nin başhemşiresinden ödünç almışlardı.

    'Bayan sus' için ajansta bir sürü poz çektiler, sonra arasından da bildiğimiz pozu seçtiler. Set normaldi 2-3 kişiydik. 'Bir tek hastanelere koyacağız, sus işareti yapın' dediler. Reklam ajansının müdürü, bir de kameramanlar vardı. Elbiseyi de Haseki Hastanesi?nin başhemşiresinden ödünç almışlardı.

  7. 'Bayan sus'un ayrı bir yeri daha vardı, çünkü Atatürk?ten sonra duvardan inmeyen fotoğraf benimkiydi. Herkes geldi gitti, ben duvarda 'bayan sus' olarak kaldım." ifadelerini dile getirmişti.

    'Bayan sus'un ayrı bir yeri daha vardı, çünkü Atatürk?ten sonra duvardan inmeyen fotoğraf benimkiydi. Herkes geldi gitti, ben duvarda 'bayan sus' olarak kaldım." ifadelerini dile getirmişti.

  8. Sosyal medyada tekrar gündeme oturan Dilek Tunca'nın şlimdiki halleri ise beğeni yağmuruna tutuldu. İşte 'Bayan sus'un şimdiki halleri...

    Sosyal medyada tekrar gündeme oturan Dilek Tunca'nın şlimdiki halleri ise beğeni yağmuruna tutuldu. İşte 'Bayan sus'un şimdiki halleri...