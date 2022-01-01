Yakın zamanda keşfedildi, yumurtanın sarısında gizli!

Yumurtanın beyazında değil, sarısında yani "yolk" dediğimiz kısımda bulunan Kolin beyin gelişiminin anahtarı olarak adlandırılıyor. Yakın zamanda keşfedilen özellikle hamilelik öncesi ve emzirme döneminde bebeğin beyin gelişimini büyük ölçüde etkileyen "Kolin" hayati önem taşıyor. Peki bu kadar hayati bir besin neden ilk kez duyuyoruz?