AŞI NE ZAMAN YAPILMALI? DSÖ, bazı ülkelerde hastayla doğrudan temas eden kişilere aşı uygulanmasının düşünülebileceğini açıkladı. İdeal olarak temastan sonra 4 gün içinde aşı olunması öneriliyor. Maymun çiçeği için, çok daha tehlikeli bir hastalık olan ve 1980'lerde ortadan kalkan çiçek hastalığına karşı geliştirilen aşı kullanılıyor.