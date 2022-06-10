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DSÖ'den Maymun Çiçeği Virüsü İçin Maske Önerisi

Maymun çiçeği vakalarında artış sürüyor. Son olarak komşu Yunanistan'dan ilk vaka haberi geldi.

  1. MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ KOMŞUYA DA SIÇRADI Maymun çiçeği vakası görülen ülkelere komşu Yunanistan da eklendi. Hastalığın görüldüğü ülke sayısı 30'u geçti. Vakaların çoğu Avrupa'da. bulunurken, virüsün endemiik olmasığı ülkelerde vaka sayısı bin 100'ün üzerine çıktı.

    MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ KOMŞUYA DA SIÇRADI Maymun çiçeği vakası görülen ülkelere komşu Yunanistan da eklendi. Hastalığın görüldüğü ülke sayısı 30'u geçti. Vakaların çoğu Avrupa'da. bulunurken, virüsün endemiik olmasığı ülkelerde vaka sayısı bin 100'ün üzerine çıktı.

  2. Yunanistan'daki hastanın kısa süre önce Portekiz'e seyahat ettiği açıklandı.

    Yunanistan'daki hastanın kısa süre önce Portekiz'e seyahat ettiği açıklandı.

  3. Bununla birlikte, henüz salgına dönüşmese de maymun çiçeği Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) gündeminde bulunuyor. DSÖ Genel Direktörü Tedros Gebreyasus, maymun çiçeğinin, daha önce salgına yol açmamış ülkelere yerleşme riskinin bulunduğunu söyledi. Ancak riskin bu aşamada önlenebileceğini belirtti.

    Bununla birlikte, henüz salgına dönüşmese de maymun çiçeği Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) gündeminde bulunuyor. DSÖ Genel Direktörü Tedros Gebreyasus, maymun çiçeğinin, daha önce salgına yol açmamış ülkelere yerleşme riskinin bulunduğunu söyledi. Ancak riskin bu aşamada önlenebileceğini belirtti.

  4. EŞCİNSEL VE BİSÜKSEÜL VAKALAR YOĞUNLUKTA Vakaların ağırlıklı olarak erkeklerle cinsel ilişkiye giren erkeklerde görülmeye devam ettiği ifade edildi. Ancak kadın vakaların da bulunduğuna dikkat çekildi.

    EŞCİNSEL VE BİSÜKSEÜL VAKALAR YOĞUNLUKTA Vakaların ağırlıklı olarak erkeklerle cinsel ilişkiye giren erkeklerde görülmeye devam ettiği ifade edildi. Ancak kadın vakaların da bulunduğuna dikkat çekildi.

  5. DSÖ'nünn maymun çiçeği teknik heyetinin başkanı Rosamund Lewis, virüsün ana yayılma yolunun kişiler arası yakın temas olduğuna vurgu yaptı.

    DSÖ'nünn maymun çiçeği teknik heyetinin başkanı Rosamund Lewis, virüsün ana yayılma yolunun kişiler arası yakın temas olduğuna vurgu yaptı.

  6. Lewis,"havayoluyla bulaşma riskinin" henüz tam olarak bilinmediğini hatırlattı. Ancak maymun çiçeği hastalarına müdahale eden doktorların maske takması gerektiğini söyledi.

    Lewis,"havayoluyla bulaşma riskinin" henüz tam olarak bilinmediğini hatırlattı. Ancak maymun çiçeği hastalarına müdahale eden doktorların maske takması gerektiğini söyledi.

  7. CDC'DEN KORUNMAK İÇİN MASKE ÖNERİSİ Maymun çiçeği virüsünün hava yoluyla bulaşma ihtimali Amerikan Hastalık Koruma ve Kontrol Merkezi'nin (CDC) de gündemine girdi. CDC, maymun çiçeği hastalığı rehberine, virüsün bazı durumlarda havadan bulaşabileceği uyarısını ekledi. Hastalıktan korunmak isteyenlerin maske takması gerektiği belirtildi. Ancak "maske tavsiyesi", kafa karışıklığına yol açtığı gerekçesiyle daha sonra rehberden çıkarıldı.

    CDC'DEN KORUNMAK İÇİN MASKE ÖNERİSİ Maymun çiçeği virüsünün hava yoluyla bulaşma ihtimali Amerikan Hastalık Koruma ve Kontrol Merkezi'nin (CDC) de gündemine girdi. CDC, maymun çiçeği hastalığı rehberine, virüsün bazı durumlarda havadan bulaşabileceği uyarısını ekledi. Hastalıktan korunmak isteyenlerin maske takması gerektiği belirtildi. Ancak "maske tavsiyesi", kafa karışıklığına yol açtığı gerekçesiyle daha sonra rehberden çıkarıldı.

  8. Diğer taraftan, uzmanlar maymun çiçeği virüsünün havayoluyla sadece çok yakın mesafeden bulaşabileceğini düşünüyor. Bu tür bulaşma yönteminin hastalığın yayılmasında küçük bir faktör olduğuna dikkat çekiliyor.

    Diğer taraftan, uzmanlar maymun çiçeği virüsünün havayoluyla sadece çok yakın mesafeden bulaşabileceğini düşünüyor. Bu tür bulaşma yönteminin hastalığın yayılmasında küçük bir faktör olduğuna dikkat çekiliyor.

  9. CDC, maymun çiçeği hastalarının, özellikle solunum belirtileri gösterenlerin cerrahi maske takması gerektiğine dair uyarısı sürüyor. Amerikan sağlık otoritesi, hastayla temas eden sağlık personeliyle aynı evi paylaşan kişiler için de maske tavsiyesinde bulunuyor.

    CDC, maymun çiçeği hastalarının, özellikle solunum belirtileri gösterenlerin cerrahi maske takması gerektiğine dair uyarısı sürüyor. Amerikan sağlık otoritesi, hastayla temas eden sağlık personeliyle aynı evi paylaşan kişiler için de maske tavsiyesinde bulunuyor.

  10. AŞI NE ZAMAN YAPILMALI? DSÖ, bazı ülkelerde hastayla doğrudan temas eden kişilere aşı uygulanmasının düşünülebileceğini açıkladı. İdeal olarak temastan sonra 4 gün içinde aşı olunması öneriliyor. Maymun çiçeği için, çok daha tehlikeli bir hastalık olan ve 1980'lerde ortadan kalkan çiçek hastalığına karşı geliştirilen aşı kullanılıyor.

    AŞI NE ZAMAN YAPILMALI? DSÖ, bazı ülkelerde hastayla doğrudan temas eden kişilere aşı uygulanmasının düşünülebileceğini açıkladı. İdeal olarak temastan sonra 4 gün içinde aşı olunması öneriliyor. Maymun çiçeği için, çok daha tehlikeli bir hastalık olan ve 1980'lerde ortadan kalkan çiçek hastalığına karşı geliştirilen aşı kullanılıyor.