Haftanın Fırsat Ürünleri (13-18)

Veli yakınlarıyla birlikte okulu bastı, okul müdürünü darp etti
Veli yakınlarıyla birlikte okulu bastı, okul müdürünü darp etti
Kripto paralar düşüşte: 8 ayın dip seviyesini gördü
Kripto paralar düşüşte: 8 ayın dip seviyesini gördü
Tüm öğretmen ve idarecilere 2. başarı belgeleri gönderildi
Tüm öğretmen ve idarecilere 2. başarı belgeleri gönderildi
İlk adım atıldı: Köy okulları tekrar hayata kazandırılıyor
İlk adım atıldı: Köy okulları tekrar hayata kazandırılıyor
GSS borçluları için yeni bir düzenleme geliyor
GSS borçluları için yeni bir düzenleme geliyor
MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu
MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Temmuz zammı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Temmuz zammı mesajı
EPGİS'ten motorin zammı açıklaması
EPGİS'ten motorin zammı açıklaması
Tezkere 18 ay uzatılıyor... TBMM'ye sunuldu
Tezkere 18 ay uzatılıyor... TBMM'ye sunuldu
Eski kaymakam, maaşının yüzde 15'ini FETÖ'ye verdiğini itiraf etti
Eski kaymakam, maaşının yüzde 15'ini FETÖ'ye verdiğini itiraf etti
Altının gram fiyatı 1.030 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.030 lira seviyesinden işlem görüyor
Bakanlık yatırım teşviki için onay verdi, 31 bin kişi istihdam edilecek
Bakanlık yatırım teşviki için onay verdi, 31 bin kişi istihdam edilecek
ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması
ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması
Yüksek hızlı tren biletlerine yine zam geldi!
Yüksek hızlı tren biletlerine yine zam geldi!
GES sisteminde detaylar belli oldu: Çarşamba günü başlıyor!
GES sisteminde detaylar belli oldu: Çarşamba günü başlıyor!
Soylu ve Yavaş buluştu: Bakanın ıslak çizmeleri gündem oldu
Soylu ve Yavaş buluştu: Bakanın ıslak çizmeleri gündem oldu
Savcı Özlem Salkım'ı silah merakı öldürdü
Savcı Özlem Salkım'ı silah merakı öldürdü
Ankara Akyurt'taki selde 2 can kaybı
Ankara Akyurt'taki selde 2 can kaybı
3 üniversite 194 Akademik personel alacak
3 üniversite 194 Akademik personel alacak
Kira göçü: Merkeze uzak yerler revaçta
Kira göçü: Merkeze uzak yerler revaçta
2022'de yollarda göreceğiz: Togg'da son çeyrek sürprizi
2022'de yollarda göreceğiz: Togg'da son çeyrek sürprizi
Van'da 5 büyüklüğünde deprem!
Van'da 5 büyüklüğünde deprem!
Ankara'da yoğun yağış nedeniyle okullar tatil edildi!
Ankara'da yoğun yağış nedeniyle okullar tatil edildi!
Esenboğa Havalimanı üzerinde hortum oluştu
Esenboğa Havalimanı üzerinde hortum oluştu
Erdoğan: Biz yola Bahçeli ve ekibiyle beraber Cumhur İttifakı olarak yürüyoruz.
Erdoğan: Biz yola Bahçeli ve ekibiyle beraber Cumhur İttifakı olarak yürüyoruz.
Savunma Sanayii Başkanı, KARGU teslimatını duyurdu
Savunma Sanayii Başkanı, KARGU teslimatını duyurdu
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin terör endişeleri meşru
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin terör endişeleri meşru
'Öğrenci yurtlarındaki intiharlara' ilişkin 3 kurumdan açıklama
'Öğrenci yurtlarındaki intiharlara' ilişkin 3 kurumdan açıklama
Cerrahpaşa'da hemşirelere çirkin taciz!
Cerrahpaşa'da hemşirelere çirkin taciz!
Ankara için 'yoğun yağış' uyarısı: Öğleden sonra dikkat!
Ankara için 'yoğun yağış' uyarısı: Öğleden sonra dikkat!

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