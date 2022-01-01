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O Ses Türkiye İle Tanınan Aziz'in Son Hali Şaşıttı!

Aziz Kiraz, O Ses Türkiye yarışmasında göstermiş olduğu başarılı performansıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu.

  1. Yarışmaya bir opera tarzında şarkıyla katılan Aziz Kiraz, yarışmanın jüri üyelerinden Hadise'nin takımında oldukça ilerlemişti.

    Yarışmaya bir opera tarzında şarkıyla katılan Aziz Kiraz, yarışmanın jüri üyelerinden Hadise'nin takımında oldukça ilerlemişti.

  2. Kiraz, 2016 yılında O Ses Türkiye şampiyonluğunu Gökhan Özoğuz'un yarışmacısı olan Emre Sertkaya'ya kaptırmıştı.

    Kiraz, 2016 yılında O Ses Türkiye şampiyonluğunu Gökhan Özoğuz'un yarışmacısı olan Emre Sertkaya'ya kaptırmıştı.

  3. Yarışmada gönülleri fetheden Aziz Kiraz'ın son hali ise oldukça şaşırttı.

    Yarışmada gönülleri fetheden Aziz Kiraz'ın son hali ise oldukça şaşırttı.

  4. 5 sene önceki halinden oldukça farklı olan Aziz Kiraz, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla yeniden gündeme geldi.

    5 sene önceki halinden oldukça farklı olan Aziz Kiraz, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla yeniden gündeme geldi.

  5. İşte Aziz Kiraz'ın son hali...

    İşte Aziz Kiraz'ın son hali...