O Ses Türkiye İle Tanınan Aziz'in Son Hali Şaşıttı!
Aziz Kiraz, O Ses Türkiye yarışmasında göstermiş olduğu başarılı performansıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu.
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Yarışmaya bir opera tarzında şarkıyla katılan Aziz Kiraz, yarışmanın jüri üyelerinden Hadise'nin takımında oldukça ilerlemişti.
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Kiraz, 2016 yılında O Ses Türkiye şampiyonluğunu Gökhan Özoğuz'un yarışmacısı olan Emre Sertkaya'ya kaptırmıştı.
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Yarışmada gönülleri fetheden Aziz Kiraz'ın son hali ise oldukça şaşırttı.
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5 sene önceki halinden oldukça farklı olan Aziz Kiraz, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla yeniden gündeme geldi.
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İşte Aziz Kiraz'ın son hali...
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