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Reklam Filminden Servet Kazandı! İşte Dudak Uçuklatan Rakam...

Ünlü spiker Buket Aydın, bir reklam filminde rol aldı. Aydın'ın bu reklam filminden kazandığı rakamın servet değerinde olduğu öğrenildi.

  1. Buket Aydın ile Yüz Yüze programının ünlü sunucusu, sosyal medya hesabı Instagram paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.<br>Buket Aydın şimdi de tanıttığı akıllı robot süpürge reklamından aldığı rakam çok konuşulacak.

    Buket Aydın ile Yüz Yüze programının ünlü sunucusu, sosyal medya hesabı Instagram paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.
    Buket Aydın şimdi de tanıttığı akıllı robot süpürge reklamından aldığı rakam çok konuşulacak.

  2. Ünlü spikerin, yeni reklam filminden aldığı para resmen servet değerinde. İşte Buket Aydın'ın kazandığı dudak uçuklatan rakam.

    Ünlü spikerin, yeni reklam filminden aldığı para resmen servet değerinde. İşte Buket Aydın'ın kazandığı dudak uçuklatan rakam.

  3. Aydın?ın firma ile 1 yıllık 500 bin TL?ye el sıkıştığı söyleniyor. Aydın'in iki reklam filminden kazandığı para ise 2 milyon TL...

    Aydın?ın firma ile 1 yıllık 500 bin TL?ye el sıkıştığı söyleniyor. Aydın'in iki reklam filminden kazandığı para ise 2 milyon TL...

  4. Daha önce İtalyan bir araba markasını tanıtan ve yüklü miktarda ücret aldığı konuşulmuştu.

    Daha önce İtalyan bir araba markasını tanıtan ve yüklü miktarda ücret aldığı konuşulmuştu.

  5. Öte yandan 37 yaşındaki Buket Aydın'ın, estetikli değişimiyle yaptığı paylaşımları da sıkça gündeme geliyor.

    Öte yandan 37 yaşındaki Buket Aydın'ın, estetikli değişimiyle yaptığı paylaşımları da sıkça gündeme geliyor.

  6. Aydın, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarıyla en çok konuşulan isimlerin biri haline geldi.

    Aydın, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarıyla en çok konuşulan isimlerin biri haline geldi.

  7. Buket Aydın, iş insanı Erce Baykal'la 2013 yılında dünya evine girmişti. Ancak Aydın ve eşi Erce Baykal 13 Mayıs 2020 tarihinde tek celsede boşanmıştı.

    Buket Aydın, iş insanı Erce Baykal'la 2013 yılında dünya evine girmişti. Ancak Aydın ve eşi Erce Baykal 13 Mayıs 2020 tarihinde tek celsede boşanmıştı.

  8. Evliliğinin bitmesinin ardından güzel sunucu Buket Aydın, Emir Sarıgül ile bir dargın bir barışık aşk yaşamıştı. <br> Hatta bir dönem Buket Aydın-Emir Sarıgül-Sibel Can'dan oluşan aşk üçgeni magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

    Evliliğinin bitmesinin ardından güzel sunucu Buket Aydın, Emir Sarıgül ile bir dargın bir barışık aşk yaşamıştı.
    Hatta bir dönem Buket Aydın-Emir Sarıgül-Sibel Can'dan oluşan aşk üçgeni magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.