Reklam Filminden Servet Kazandı! İşte Dudak Uçuklatan Rakam...

Evliliğinin bitmesinin ardından güzel sunucu Buket Aydın, Emir Sarıgül ile bir dargın bir barışık aşk yaşamıştı.

Hatta bir dönem Buket Aydın-Emir Sarıgül-Sibel Can'dan oluşan aşk üçgeni magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.