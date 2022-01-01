Reklam Filminden Servet Kazandı! İşte Dudak Uçuklatan Rakam...
Ünlü spiker Buket Aydın, bir reklam filminde rol aldı. Aydın'ın bu reklam filminden kazandığı rakamın servet değerinde olduğu öğrenildi.
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Buket Aydın ile Yüz Yüze programının ünlü sunucusu, sosyal medya hesabı Instagram paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.
Buket Aydın şimdi de tanıttığı akıllı robot süpürge reklamından aldığı rakam çok konuşulacak.
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Ünlü spikerin, yeni reklam filminden aldığı para resmen servet değerinde. İşte Buket Aydın'ın kazandığı dudak uçuklatan rakam.
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Aydın?ın firma ile 1 yıllık 500 bin TL?ye el sıkıştığı söyleniyor. Aydın'in iki reklam filminden kazandığı para ise 2 milyon TL...
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Daha önce İtalyan bir araba markasını tanıtan ve yüklü miktarda ücret aldığı konuşulmuştu.
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Öte yandan 37 yaşındaki Buket Aydın'ın, estetikli değişimiyle yaptığı paylaşımları da sıkça gündeme geliyor.
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Aydın, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarıyla en çok konuşulan isimlerin biri haline geldi.
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Buket Aydın, iş insanı Erce Baykal'la 2013 yılında dünya evine girmişti. Ancak Aydın ve eşi Erce Baykal 13 Mayıs 2020 tarihinde tek celsede boşanmıştı.
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Evliliğinin bitmesinin ardından güzel sunucu Buket Aydın, Emir Sarıgül ile bir dargın bir barışık aşk yaşamıştı.
Hatta bir dönem Buket Aydın-Emir Sarıgül-Sibel Can'dan oluşan aşk üçgeni magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.