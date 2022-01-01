50 Yıldır Görmediği Kızına Yazdığı Mektup Herkesi Ağlattı!
Kızıyla yıllardır görüşmeyen Arkın'ın yazdığı duygu yüklü mektup gündem oldu.
-
28 Haziran'da hayatını kaybeden Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın'ın vefatının ardından başta ailesi olmak üzere sanat dünyası yasa boğuldu. Usta sanatçının kaybıyla eşi Betül Cüreklibatır ve iki oğlu zor günler geçirirken Arkın'ın sır gibi sakladığı bir kızı olduğu ortaya çıktı. Kızıyla yıllardır görüşmeyen Arkın'ın 1968 yılında yazdığı duygu yüklü mektup gündem oldu.
-
"Battal Gazi", "Kara Murat" ve "Köroğlu" gibi yapımlarla Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran Cüneyt Arkın, geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
-
Usta oyuncunun cenazesi Teşvikiye Camii'nde kılınan öğle namazına müteakiben Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilirken eşi Betül Cüreklibatır ve oğulları o anlarda gözyaşlarına boğuldu.
-
Hayatta olduğu süre boyunca Murat ve Kaan adındaki iki oğluyla sık sık pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan usta oyuncu hakkında şoke eden bir gerçek ortaya çıktı.
-
Bunca zamandır 2 çocuğu olduğu bilinen Cüneyt Arkın'ın 1972 yılında evlendiği eşi Betül Cüreklibatır'dan önce başka bir evlilik daha yaptığı ortaya çıktı.
-
Asıl mesleği doktorluk olan Arkın'ın 1964 yılında ilk evliliğini sınıf arkadaşı Güler Mocan ile yaptığı ve 1966 yılında kızları Filiz'in doğduğu öğrenildi.
-
Yalnızca 2 yıl süren evliliğin ardından eşinden boşanan ve oyunculuk kariyerinde ilerleyen Arkın, 50 yıl boyunca kızını hiç görmedi.
-
Daha önce bir canlı yayında Arkın'a kızı Filiz Canlı ve torunu Defne hakkında sorular yöneltildiğinde efsane oyuncu bu isimleri tanımadığını belirtmişti.
-
Ancak Arkın'ın yıllardır görüşmediği kızına 1968 yılında bir mektup yazdığı ortaya çıktı.
-
Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Magazin programında yer alan mektuba göre Arkın, şu ifadeleri kullandı: "Canım yavrum Filiz'im. Sana bunları yazmamın bir sebebi var. Bugün 10 Mart 1968 , Kurban Bayramı'nın birinci günü. Bugün yine annen seni bana göstermedi.
-
Telefonları yüzüme kapatıyor, mektuplarımı okumuyor. Senden ayrıları iki ay oldu. Seni bin yıl görmemiş gibi özledim. Artık tatlı yüzün, yavaş yavaş hafızamdan siliniyor. Göğsüme dokunan o küçücük elinin sıcaklığı azaldı. Günlerdir cehennemin dibindeymiş gibi acılar içindeyim. Bin kere adını fısıldadım. Bin kere Allah'a dua ettim seni bana göstersin diye. Korkular içinde sana geldim. Bana kapıyı açmayacaklarını bile bile"
-
"BİR BABADAN ÇOCUĞUNU HANGİ KUVVET AYIRIR?" "Eve karı-koca iki dostumu gönderdim. Ben de köşede bekledim. Kadın hamileydi, yüzü çilli, şefkatli bir çocuk beklemenin mutluluğu içindeydi. Ama benim kadar korku içindeydiler. Teyzelerin onları kovmuş. Annen seni pencereden olsun görmeme razı olmamış. Sen teyzenin kucağındaymışsın, mavi dantelli bir elbisen varmış. Tatlı tatlı gülüyormuşsun. Yaramazlık yapıp utanıyor sonra başını saklıyormuşsun.
-
Bir babadan çocuğunu hangi kuvvet ayırır. Buna hangi yürek razı olur? Hangi kötülük böyle bir sevgiyi yener? Bütün duygularım ölmüş gibiydi dönerken. Dünyanın bütün kurşunları yüreğime sıkılmış gibiydi. Bir annenin katılığını, duygusuzluğunu, gaddarlığını neyle izah edecektim. Annenin son iki yıldır bana gösterdiği korkunç sahnelerde kendisinden çok teyzem Gül'ün ve çevresinin payı vardı.
-
Görüyorsun yavrum, anneni kazanmak, işimi kazanmak anneni kaybettiriyordu bana. Yapayalnızdım, yine de anneni delice seviyor ve dayanıyordum. Annen dışarıda görev almak istiyordu. Kırklareli'ne tayini çıktı. 'Kendime güvenim gelir, oyalanırım' diyordu. Doğru söylemediğini biliyordum. Gitmek istemiyordu ama gitmem gerekiyor diye dayatıyordu. Neden gittiğini ve neden gittiğini kesin olarak bilmiyordu. Ama o günler ölümüme bile razı olacak kadar bezgindim, tükenmiştim.
-
Yokluğunun acısını iki gün sonra duydum ama artık çok geçti. Bana dön diye yalvarmam lazımdı ama yapamadım. Bunları sen de bileceksin ve anneni asla affetmeyeceksin. Annen benimle savaşıp beni rezil etmeyi kendine görev bilmişti. Bense hala birleşmeyi ve kötü bahtımıza karşı gelmeyi teklif ediyordum.
-
Sanki o benimle doğdu, benimle ölecek. Ah çocuğum! Nedir bu iğrençlikler, sessizce sevmek ve bağışlamak varken. Ben suçlarımı ve onun suçlarını bilerek geleceğe güvenle, erkekçe, dostça, arkadaşça, insanca, yiğitçe, bakarak yalnız onu seviyorum. Yalnız onun yarattığı ve yapayalnız bırakmak istediği sevgiyi kurtarmaya çalışıyorum. O ise sevgiyi bağılı kalmayı küçük gördü ve şimdi benden daha yalnız"
-
Cüneyt Arkın'ın eski eşi ve kızının annesi Güler Mocan
-
Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz Canlı...