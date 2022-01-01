Sağlık Sorusu İle Milyoner'e Veda Eden Doktor Şok Etti!
ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yarışan Koç Üniversitesi Hastanesi'nde görevli Dr. Amra Adroviç Yıldız, sağlık sorusuna yanlış yanıt vererek sosyal medyada gündem oldu.
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Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında izleyenlerle buluşan yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster" her hafta birbirinden ilginç sorularla gündeme geliyor.
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Matematikten spora, müzikten sinemaya kadar pek çok alanda soruların yer aldığı yarışmanın son bölümüne ise Koç Üniversitesi Hastanesi'nde görevli Dr. Amra Adroviç Yıldız damga vurdu.
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Aslen Boşnak olan 41 yaşındaki Amra Adroviç Yıldız, 2009 yılında Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye geldiğinde hiç Türkçe bilmediğini ancak çeşitli kurslarla bu sorunun üstesinden geldiğini söyleyen Yıldız, Türk biriyle evlendiğini ve 2 çocuk sahibi olduğunu anlattı.
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Kendinden emin tavırları ve bilgi birikimiyle dikkatleri üzerine çeken yarışmacı, ilk soruları hiç zorlanmadan yanıtlamayı başardı.
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30 Bin TL'lik soruya da doğru cevap veren Yıldız, ikinci barajı aşarak 50 Bin TL değerindeki soruyu görmeye hak kazandı.
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50.000 TL değerindeki 8. soruyu açtıran yarışmacı, karşısında mesleğine dair bir soru görünce derin bir oh çekti.
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"Kan grubumuzu söylerken belirttiğimiz 'Rh' kısaltmasının açılımı olan 'Rhesus' hangisinin adıdır?" sorusuna hızlı bir şekilde cevap veren yarışmacı joker hakkını dahi kullanmaya gerek duymadı.
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Kendinden emin bir şekilde A Şıkkı "Bir Bilim İnsanının" yanıtını veren Yıldız, yanıtın B Şıkkı olabileceğinden şüphelendiğini belirtti.
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Düşüncesinde haklı çıkan yarışmacı doğru cevabın B Şıkkı Bir Maymun Türünün olduğunu görünce büyük hayal kırıklığı yaşadı.
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Kızıyla bir anısı olduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren yarışmacı, kelimenin anlamını bildiğini ancak açılımının nereden geldiğini bilmediğini ifade etti.
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Joker haklarını kullanmadan yarışmadan elenen Yıldız, 30.000 TL ile Milyoner'e veda etti.