Kilo Vermek İşte Bu Kadar Kolay! Hem Lezzetli, Hem Sağlıklı!
Özellikle yaz mevsiminde başta kadınlar olmak üzere kilo sorunu hemen hemen herkesin çok sıkıntı yaşadığı bir konu.
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Başta kadınlar olmak üzere kilo vermek hemen hemen herkesin hayali. Peki hem sağlıklı, hem de hızlı şekilde kilo vermek için neler tüketmeliyiz? İşte her mutfakta bulunan kilo vermeye yardımcı mucizevi besin...
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Uzman Diyetisyen Mazlum Tan yoğurt ile kilo verme konusunda bilgiler verdi. Yoğurdun laktoz oranı süte göre düşüktür.Yine süte göre kalsiyum, protein ve kuru madde oranı fazladır.İçeriğinde mineralin yanı sıra B grubu vitaminleri, E vitamini ve A vitamini bulunur.
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Yoğurt kalsiyum açısından da zengindir.Kemik ve dişler için faydalı olduğu kadar aynı zamanda içinde barındırdığı potasyum ve magnezyum sebebiyle kas fonksiyonları ve sinir iletimleri için önemlidir. Sindirim sistemi ve bağırsak florası açısından yoğurtta bulunan probiyotikler oldukça yararlıdır.
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Yüksek kalori almadan dengeli bir diyetle tüketilen yoğurt karın bölgesindeki yağları azaltmaya yardımcı olabilir. Bu özelliği kalsiyum içeriği sayesindedir.
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Sindirim sisteminin iyileştirmesine yardımcı olduğundan karın şişkinliklerinde azaltabilir.Yoğurttaki kalsiyum menopoz öncesi ve sonrası kadınlarda ve erkeklerde osteoporoza karşı mücadelede büyük etmekte yarar sağlar.
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Ara öğünler için ideal bir besin olan yoğurt,kahvaltı,öğlen ve akşam yemeğinin de bir parçası olabilir.Yağsız yoğurt kalsiyum ve proteinden zengin dolayısıyla bir kilo verme programı için iyi bir seçenektir.
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Aynı zamanda kan şekerini dengelemeye yardımcı olur ve diyet esnasında hipoglisemi veya hiperglisemiyi önlemekte olup, bağışıklık sistem fonksiyona destek sağlamaktadır.
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Uzman Diyetisyen Mazlum Tan,''Yoğurt,sade tüketilebileceği gibi aynı zamanda taze meyvelerle ve tarçınla tüketilebilir.
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Meyveli smoothieler yapılabilir.Otlarla karıştırılarak hafif bir sos olarak hazırlanabilir.
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Bunun yanı sıra tavuk/et dürümlere de sürülebilir.Zeytinyağ , sarımsak , sirke ile karıştırılarak bir salata sosu elde edilebilir. Gün içinde 1 ya da 2 kez yoğurt tüketebilirsiniz.''dedi.