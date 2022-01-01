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Dünya Şampiyonu Milli Boksör Öyle Bir Soruda Elendi Ki...

ATV ekranlarının fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yarışan dünya şampiyonu milli boksör Büşra Işıldar, başarılı performansıyla göz doldurdu. İlk soruları kolaylıkla yanıtlayan Işıldar, sesli soruya verdiği cevapla yarışmaya veda etti.

  1. Türk televizyonlarının en çok kazandıran reyting rekortmeni yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, her hafta yepyeni bölümleriyle izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşatıyor.

    Türk televizyonlarının en çok kazandıran reyting rekortmeni yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, her hafta yepyeni bölümleriyle izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşatıyor.

  2. Sanattan spora, tarihten matematiği kadar pek çok farklı konunun yer aldığı yarışmanın son bölümüne ise milli boksör Büşra Işıldar damga vurdu.

    Sanattan spora, tarihten matematiği kadar pek çok farklı konunun yer aldığı yarışmanın son bölümüne ise milli boksör Büşra Işıldar damga vurdu.

  3. Mili başarılarıyla hem Kenan İmirzalıoğlu'nu hem de seyircileri kendine hayran bırakan Işıldar, Marmara Üniversitesi Spor Yöneticiliği okuduğunu olduğunu belirtti.

    Mili başarılarıyla hem Kenan İmirzalıoğlu'nu hem de seyircileri kendine hayran bırakan Işıldar, Marmara Üniversitesi Spor Yöneticiliği okuduğunu olduğunu belirtti.

  4. 2015 yılında boks hayatına başlayan 20 yaşındaki genç sporcu 2017, 2018, 2019 yılında Avrupa Şampiyonu olduğunu 2021 yılında ise Polonya'da dünya şampiyonu olarak Türkiye'ye altın madalya kazandırdığını anlattı.

    2015 yılında boks hayatına başlayan 20 yaşındaki genç sporcu 2017, 2018, 2019 yılında Avrupa Şampiyonu olduğunu 2021 yılında ise Polonya'da dünya şampiyonu olarak Türkiye'ye altın madalya kazandırdığını anlattı.

  5. Bu yıl ilk büyükler müsabakası oynadığını ve gözünün olimpiyatlarda olduğunu ifade eden Işıldar, en büyük hedefinin 2024 Paris Olimpiyatları olduğunu söyledi.

    Bu yıl ilk büyükler müsabakası oynadığını ve gözünün olimpiyatlarda olduğunu ifade eden Işıldar, en büyük hedefinin 2024 Paris Olimpiyatları olduğunu söyledi.

  6. 4 kardeşi olan Işıldar'ın 3 erkek kardeşi de uzun bir süre boks ile uğraşmış.

    4 kardeşi olan Işıldar'ın 3 erkek kardeşi de uzun bir süre boks ile uğraşmış.

  7. Kendinden emin tavırları ve renkli kişiliğiyle dikkatleri üzerine toplayan Işıldar, yarışmaya büyük bir heyecanla başladı.

    Kendinden emin tavırları ve renkli kişiliğiyle dikkatleri üzerine toplayan Işıldar, yarışmaya büyük bir heyecanla başladı.

  8. İlk soruyu rahatlıkla yanıtlayan genç yarışmacı, ikinci soruda seyirci joker hakkını kullandı.

    İlk soruyu rahatlıkla yanıtlayan genç yarışmacı, ikinci soruda seyirci joker hakkını kullandı.

  9. Üçüncü soruda da kararsızlık yaşayan Işıldar, yarı yarıya joker hakkını kullandı.

    Üçüncü soruda da kararsızlık yaşayan Işıldar, yarı yarıya joker hakkını kullandı.

  10. 7.500 TL değerinde 5.soruya ulaşmayı başaran genç yarışmacı, "Dinlediğiniz Yolla Yarim adlı şarkıyı kim seslendirmektedir?" sorusunu görünce büyük bir panik yaşadı.

    7.500 TL değerinde 5.soruya ulaşmayı başaran genç yarışmacı, "Dinlediğiniz Yolla Yarim adlı şarkıyı kim seslendirmektedir?" sorusunu görünce büyük bir panik yaşadı.

  11. A: Erol Evgin, B: Barış Manço, C: Erol Büyükburç ve D: Cem Karaca şıkları arasından B ve D şıkları arasında kalan yarışmacı joker kullanmak istemedi.

    A: Erol Evgin, B: Barış Manço, C: Erol Büyükburç ve D: Cem Karaca şıkları arasından B ve D şıkları arasında kalan yarışmacı joker kullanmak istemedi.

  12. D Şıkkı Cem Karaca yanıtını seçen Işıldar, cevabın B Şıkkı Barış Manço olduğunu görünce büyük bir hayal kırıklığına uğradı.

    D Şıkkı Cem Karaca yanıtını seçen Işıldar, cevabın B Şıkkı Barış Manço olduğunu görünce büyük bir hayal kırıklığına uğradı.

  13. Yarışmaya 5.soruda veda eden Işıldar, heyecandan dolayı yanıt vermekte zorlandığını söyledi.

    Yarışmaya 5.soruda veda eden Işıldar, heyecandan dolayı yanıt vermekte zorlandığını söyledi.

  14. Milli boksörümüz 2.000 TL değerindeki ödülle yarışmadan elendi.

    Milli boksörümüz 2.000 TL değerindeki ödülle yarışmadan elendi.