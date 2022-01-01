Dizi Oyuncularının Değişimi 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' Dedirtti!
2010-2013 yılları arasında Türk televizyon ekranlarında yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi yayınlandığı yıllara damga vurmuştur.
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2010-2013 yılları arasında Türk televizyon ekranlarında yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi yayınlandığı yıllara damga vurmuştur. Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi oyuncularının yıllar içindeki değişimine inanamayacaksınız.
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Ayça Bingöl - (Cemile)
Önceden birçok projede yer alan ünlü oyuncu Ayça Bingöl dizide dört çocuk annesi olan Cemile karakterini canlandırıyordu. Dizi yayınladığı sıralarda 30'lu yaşlarının ortasında olan oyuncu 16 Ocak 1975 doğumlu.
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Erkan Petekkaya - (Ali Kaptan)
Başarılı oyunculuğu ile adından söz ettiren Erkan Petekkaya dizide Ali Kaptan karakterine can vermiştir. Oynadığı rolün hakkını veren oyuncu çoğu kişinin antipatisini kazanmıştı. 1970 doğumlu olan sanatçı 51 yaşında.
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Wilma Elles - (Caroline)
Almanya'da sinema ve dizi oyunculuğu yapan aynı zmanda moda tasarımcısı olan Wilma Elles, Türk dizi sektörüne Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle giriş yapmıştır. Caroline Enke rolüyle diziye damga vurmuştur. 1986 yılında Almanya, Köln'de dünyaya gelen oyuncu 35 yaşındadır.
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Yıldız Çağrı Atiksoy - (Berrin)
Tiyatro eğitim almış ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, Cemile ve Ali Kaptan'ın en büyük kızı Berrin karakterine can vermiştir. 1986 yılında dünyaya gelen oyuncu 36 yaşındadır.
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Farah Zeynep Abdullah - (Aylin)
Irak Türkmeni bir baba ve Boşnak Türkü bir anneden dünyaya gelen Farah Zeynep Abdullah, Cemile ve Ali Kaptan'ın ikinci kızı Aylin rolündedir. 32 yaşında olan ünlü oyuncu birçok sinema ve dizide rol almıştır.
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Aras Bulut İynemli - (Mete)
Son zamanların popüler oyuncularından Aras Bulut İynemli 31 yaşındadır. Cemile ve Ali Kaptan karakterinin büyük erkek çocuğu Mete karakterini canlandırmıştır. Meslek hayatına birçok dizi ve sinema sığdıran oyuncu, dizide gösterdiği başarılı oyunculuğuyla sektörde kendine sağlam bir yer belirlemiştir.
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Emir Berke Zincidi - (Osman)
Osman karakteriyle gönüllere taht kuran çocuk oyuncu Emir Berke Zincidi şimdilerde 16 yaşında bir delikanlı. Küçük yaşına rağmen dram ağırlıklı diziden alnının akıyla çıkmayı başarmış ve sonrasına birçok projede yer almıştır.
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Yeliz Kuvancı - (İnci Öğretmen)
İnci öğretmen karakterini canlandıran Yeliz Kuvancı, daha önce başka projelerde yer almış olsada, bu karakteriyle tanınmıştır. 1987 doğumlu güzel oyuncu Mete karakterinin lise öğretmenini oynamıştır.
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Salih Bademci - (Hakan Tatlıoğlu)
Son zamanların konuşulan oyuncusu Salih Bademci Hakan Tatlıoğlu karakterine can vermiştir. Şimdi 37 yaşında olan ancak dizi sırasında 26 yaşında olan oyuncu genç yaşına rağmen göze çarpmayı başarmıştır.
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Mete Horozoğlu - (Soner)
Deneyimli oyuncu Mete Horozoğlu ise değişimiyle en çok dikkat çeken isimlerden. 46 yaşında olan oyuncu Soner karakterine can vermiştir.