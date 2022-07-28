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Ünlü Sanatçı İlhan İrem Hayatını Kaybetti

Ünlü sanatçı İlhan İrem 67 yaşında hayatını kaybetti

  1. Türk pop müziğinin usta isimlerinden İlhan İrem (67) yaşında hayatını kaybetti. İrem, böbrek rahatsızlığı sebebiyle diyaliz tedavisi görüyordu. hurriyet.com.tr'nin ulaştığı eşi Hansu İrem, ünlü sanatçının hayatını kaybettiğini doğrulayarak "Eşim melek oldu" dedi.

    Türk pop müziğinin usta isimlerinden İlhan İrem (67) yaşında hayatını kaybetti. İrem, böbrek rahatsızlığı sebebiyle diyaliz tedavisi görüyordu. hurriyet.com.tr'nin ulaştığı eşi Hansu İrem, ünlü sanatçının hayatını kaybettiğini doğrulayarak "Eşim melek oldu" dedi.

  2. 3 VASİYETİ VARDI<br> Eşi Hansu İrem ise vefat haberinin ardından eşinin üç vasiyeti olduğunu söyleyerek, ?Üç vasiyeti vardı. Tabutunun Türk bayrağına sarılmasını istemişti. Atatürk Kültür Merkezi?nde, AKM?de bir tören yapılmasını istiyordu. Bir diğer vasiyeti de Aşiyan Mezarlığı?nda toprağa verilmekti? dedi.

    3 VASİYETİ VARDI
    Eşi Hansu İrem ise vefat haberinin ardından eşinin üç vasiyeti olduğunu söyleyerek, ?Üç vasiyeti vardı. Tabutunun Türk bayrağına sarılmasını istemişti. Atatürk Kültür Merkezi?nde, AKM?de bir tören yapılmasını istiyordu. Bir diğer vasiyeti de Aşiyan Mezarlığı?nda toprağa verilmekti? dedi.

  3. Hansu İrem, vasiyetin yerine getirilmesi için çalışmaları başlatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi?yle töreni cumartesi gününe planladıklarını söyledi.

    Hansu İrem, vasiyetin yerine getirilmesi için çalışmaları başlatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi?yle töreni cumartesi gününe planladıklarını söyledi.

  4. TEDAVİ GÖRÜYORDU<br> Türk pop müziğinin usta isimlerinden İlhan İrem'in, geçtiğimiz şubat ayında böbrek rahatsızlığı sebebiyle ağırlaştığı, yoğun bakıma alındığı iddia edilmişti.<br> Bu haberler üzerine sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan İrem altına, 'Tüm zamansızlıkları içinde sevginin...(27 Şubat 2022)' notunu düşmüştü.

    TEDAVİ GÖRÜYORDU
    Türk pop müziğinin usta isimlerinden İlhan İrem'in, geçtiğimiz şubat ayında böbrek rahatsızlığı sebebiyle ağırlaştığı, yoğun bakıma alındığı iddia edilmişti.
    Bu haberler üzerine sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan İrem altına, 'Tüm zamansızlıkları içinde sevginin...(27 Şubat 2022)' notunu düşmüştü.

  5. İLHAN İREM KİMDİR?<br> İlhan İrem 1955 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Ortaokulda solfej ve şan dersleri almaya başladı ancak müzik hayatına girmesi, 1969 yılında (14 yaşındayken) üst dönemler tarafından okul orkestrasına solist olarak seçilmesi ile oldu. 1970 yılında mensubu olduğu Meltemler Orkestrası, Milliyet Gazetesi'nin düzenlediği Liselerarası Müzik Yarışması'nda Marmara bölgesi birinciliği kazandı. Bu dönemde İstanbul'daki pek çok profesyonel müzik grubundan teklif aldı ancak 1972 yılına kadar Bursa'da kalmayı tercih etti. Aynı kadro ile 1972'ye kadar Bursa Çelik Palas Oteli'nde ve Uludağ diskolarında dans müziği şarkıcılığını sürdürdü.

    İLHAN İREM KİMDİR?
    İlhan İrem 1955 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Ortaokulda solfej ve şan dersleri almaya başladı ancak müzik hayatına girmesi, 1969 yılında (14 yaşındayken) üst dönemler tarafından okul orkestrasına solist olarak seçilmesi ile oldu. 1970 yılında mensubu olduğu Meltemler Orkestrası, Milliyet Gazetesi'nin düzenlediği Liselerarası Müzik Yarışması'nda Marmara bölgesi birinciliği kazandı. Bu dönemde İstanbul'daki pek çok profesyonel müzik grubundan teklif aldı ancak 1972 yılına kadar Bursa'da kalmayı tercih etti. Aynı kadro ile 1972'ye kadar Bursa Çelik Palas Oteli'nde ve Uludağ diskolarında dans müziği şarkıcılığını sürdürdü.

  6. İlhan İrem sanat hayatında 70'li yılları "romantik dönem" olarak adlandırır. Bu dönemde single plaklar ve romantik hit parçalar üretmiştir. Plak firmasının bestelerini başka sanatçılara söyletme isteğini geri çevirdikten sonra yapmış olduğu ikinci 45'liği "Yazık Oldu Yarınlara - Haydi Sil Gözlerini" genç sanatçıyı bir anda Türkiye'deki en popüler sarkıcılardan biri yaptı. 1975 yılında yayınlanan üçüncü 45'liği "Anlasana" ile başarısını devam ettirdi.

    İlhan İrem sanat hayatında 70'li yılları "romantik dönem" olarak adlandırır. Bu dönemde single plaklar ve romantik hit parçalar üretmiştir. Plak firmasının bestelerini başka sanatçılara söyletme isteğini geri çevirdikten sonra yapmış olduğu ikinci 45'liği "Yazık Oldu Yarınlara - Haydi Sil Gözlerini" genç sanatçıyı bir anda Türkiye'deki en popüler sarkıcılardan biri yaptı. 1975 yılında yayınlanan üçüncü 45'liği "Anlasana" ile başarısını devam ettirdi.

  7. 6 KEZ ALTIN PLAK ALDI<br> İlhan İrem sanat yaşamı boyunca 6 kez Altın Plak olmak üzere pek çok ödül aldı. Aralarında Hey ve Ses de olmak üzere çeşitli dergi, gazete ve kurumlar tarafından pek çok kez "yılın erkek sanatçısı" ve "yılın sanatçısı" ödüllerine layık görüldü. Birçok şarkısı ve albümü çeşitli dergi, gazete ve kurumlar tarafından "yılın şarkısı/yılın albümü" seçildi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi psikoloji mezunu olan eşi Hansu İrem ile 1 Ekim 1991 tarihinde evlendi. Hansu İrem aynı zamanda İlhan İrem'in sanat yönetmenliğini yapıyordu.

    6 KEZ ALTIN PLAK ALDI
    İlhan İrem sanat yaşamı boyunca 6 kez Altın Plak olmak üzere pek çok ödül aldı. Aralarında Hey ve Ses de olmak üzere çeşitli dergi, gazete ve kurumlar tarafından pek çok kez "yılın erkek sanatçısı" ve "yılın sanatçısı" ödüllerine layık görüldü. Birçok şarkısı ve albümü çeşitli dergi, gazete ve kurumlar tarafından "yılın şarkısı/yılın albümü" seçildi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi psikoloji mezunu olan eşi Hansu İrem ile 1 Ekim 1991 tarihinde evlendi. Hansu İrem aynı zamanda İlhan İrem'in sanat yönetmenliğini yapıyordu.