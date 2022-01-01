Demet Akalın Sinirden Deliye Döndü, Mültecilere Küfretti!

Şarkıcı Demet Akalın son zamanlarda sık sık gündeme geliyor. Ünlü şarkıcı, yaptığı açıklamalarla çok konuşuluyor. Şimdi de sosyal medya hesabından mültecilere ettiği o küfürle gündeme bomba gibi düştü. Yabancı uyruklu birinin, arabasıyla bir köpeği ezip geçmesine öfkelenen Akalın, nefret kustu!