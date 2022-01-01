Demet Akalın Sinirden Deliye Döndü, Mültecilere Küfretti!
Şarkıcı Demet Akalın sinirden deliye döndü, mültecilere küfretti!
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Şarkıcı Demet Akalın son zamanlarda sık sık gündeme geliyor. Ünlü şarkıcı, yaptığı açıklamalarla çok konuşuluyor. Şimdi de sosyal medya hesabından mültecilere ettiği o küfürle gündeme bomba gibi düştü. Yabancı uyruklu birinin, arabasıyla bir köpeği ezip geçmesine öfkelenen Akalın, nefret kustu!
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Ünlü şarkıcı Demet Akalın, mültecilere küfrettiği o paylaşımla sosyal medyayı kasıp kavurdu. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen birinin, sokakta yatan köpeğin üzerinden arabayla geçmesine gösterilen tepkiler çığ gibi büyüdü. Demet Akalın da sessiz kalmadı, Bakın ünlü şarkıcı neler söyledi...
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Yalova'da şirket kamyonetiyle yolunu değiştirerek, yerde yatan köpeği ezdiği gerekçesiyle 2 bin 40 TL ceza uygulanan 22 yaşındaki yabancı uyruklu Abdulhamid Halaf, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne sevk edildi. Görüntüyü izleyen Demet Akalın ise sessiz kalmadı.
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Gündeme dair yaptığı yorumlarla sık sık adından söz ettiren Demet Akalın, sosyal medya hesabından videoyu yayınlayarak küfretti.
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Sinirlerine hakim olamayan Akalın, "Yabancı uyrukluymuş! Bir s.... gidin ülkelerine artık yettiniz be" dedi.
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Olay nasıl oldu?
Yabancı uyruklu Abdulhamid Halaf, aracıyla seyir halindeyken benzin istasyonunda yerde yatan köpeği fark etti. Yolunu değiştirerek istasyona giren Halaf, aracıyla köpeğin üzerinden geçti. Sürücünün şerit değiştirip köpeği ezme anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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Jandarma ekiplerince gözaltına alınan sürücü, 'Hayvan Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan 2 bin 40 TL cezayla serbest bırakıldı.Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, 'Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak' suçundan, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edilen Halaf'a, ehliyetsiz araç kullandığı için 3 bin 674 TL, çalıştığı şirkete de 'ehliyetsiz araç kullandırmak' suçundan 3 bin 674 TL ceza uygulandı.