Bir Skandala Daha İmza Attı!
Sapkın çocuk filmiyle bir kez daha çocukları hedef aldı
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Son günlerde yayınladığı skandal içeriklere tepkilerin odağında olan dijital yayın platformu Netflix bir rezalete daha imza attı. Her içeriğinde eşcinsel sapkınlığı eklemeyi ihmal etmeyen Netflix yine çocukları hedef aldı.
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Milyonlarca kullanıcısı olan Netflix'te çocuklara yönelik yayınlanan içeriklerin ardı arkası kesilmiyor. Abone sayısı gittikçe düşen Netflix "cinsiyetsizlik" kavramını kullanarak rekabet piyasasında ilermeye amaçlıyor.
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Amerika kökenli kuruluş, çocukların akıl ve ruh sağlığını olumsuz yönde etkileyecek bir çocuk dizisi yayınladı. Akıllara durgunluk veren bir yayın politikası izleyen Netflix, "Jurassic World Kratase Kampı" adlı animasyon çizgi dizisinde, 9-10 yaşlarındaki iki kız çocuğunun uygunsuz sahnesini yayınladı.
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Çocukların izlediği 7+ uyarılı çizgi film serisi, bir anda 18+ ifadesi aldı ve içerisinde eşcinsel odaklı cinsel içerikli sahneler eklendi.
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Çocuklar için yayınlanan animasyon filmde küçük kız çocuğu arkadaşına aşkını ilan ediyor. Ve diğer kız ise buna karşılık veriyor.
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Eşcinsel karakterlerin apaçık bir şekilde daha da ileriye gittiği dizi bütün dünyada izlenmektedir.
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Animasyon dizi 18+ uyarısı taşımasına rağmen hala "çocuk" kısmında bulunuyor.
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SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ! Sapkın temalı içeriklerin sayısını artıran Netflix'e tepkiler çığ gibi büyüyor. Çizgi filmde geçen bu sahneye tepki veren birçok kişi çocukların büyük tehlike altında olduğunu ifade etti.
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"DUR DEMELİ" Aile ve dini değerler yok edilerek cinsel sapkınlığın normalleştirilmeye çalışıldığı bu yayın platformuna bir an önce "DUR" denilmeli.
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Dünyanın yeni sapkın dijital tarikatı olan Netflix?in içerik denetimi kesinlikle dini ahlaki ve kültürel temellere uygun projeler sunmadığını bir kez daha gösterdi.
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