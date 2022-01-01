Tuba Büyüküstün'ün Kızlarını Görenler Şok Oldu!
2017 yılında boşandığı Onur Saylak'tan ikiz kızları olan Tuba Büyüküstün, çocuklarını gözlerden uzakta büyüttü. Objektiflerden uzakta tuttuğu kızlarını geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından paylaştı. Kocaman olan kızların güzelliklerini annelerinden aldığına dair hayranlarından yorum yağdı.
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2017 yılında boşandığı Onur Saylak'tan ikiz kızları olan Tuba Büyüküstün, çocuklarını gözlerden uzakta büyüttü. Objektiflerden uzakta tuttuğu kızlarını geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından paylaştı. Kocaman olan kızların güzelliklerini annelerinden aldığına dair hayranlarından yorum yağdı.
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Nadir zamanlarda dışarıda kızlarıyla görüntülenen Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabından Toprak ve Maya adlı kızlarını paylaştı.
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Farklı yumurta ikizleri olan kızların anneleriyle olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.
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2011 yılınında Gönülçelen dizisinde tanışıp ertesi yıl evlenen Onur Saylak'tan ikiz oldu. Çift daha sonra 2017 yılında anlaşmalı olarak boşandı.
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Velayetleri annede kalan kızları Büyüsütün, diğer ünlülerin aksine magazin gündeminden uzakta büyüttü.
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