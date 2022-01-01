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Yeni İmajıyla Bambaşka Biri Oldu

Yargı dizisiyle büyük beğeni toplayan oyuncu Pınar Deniz, radikal bir kararla imaj değiştirdi. Görenler Deniz'i tanıyamazken, yeni projesi merakla bekleniyor.

  1. Pınar Deniz ilk olarak kendini "Vatanım Sensin" dizisinde göstermiş ve güzelliği ile akıllarda kalırken, doğal duruşu ile takdir toplamıştı.

    Pınar Deniz ilk olarak kendini "Vatanım Sensin" dizisinde göstermiş ve güzelliği ile akıllarda kalırken, doğal duruşu ile takdir toplamıştı.

  2. Sonradan Murat Dalkılıç'ın klibinde oynayarak kendini ünlendiren güzel oyuncu, başarıdan başarıya koşmaya başladı.

    Sonradan Murat Dalkılıç'ın klibinde oynayarak kendini ünlendiren güzel oyuncu, başarıdan başarıya koşmaya başladı.

  3. Şimdilerde sezon finali yapan ve çok konuşulan Yargı dizisindeki Ceylin karakteriyle gördüğümüz Pınar Deniz, Disney Plus'la anlaşma imzaladı.

    Şimdilerde sezon finali yapan ve çok konuşulan Yargı dizisindeki Ceylin karakteriyle gördüğümüz Pınar Deniz, Disney Plus'la anlaşma imzaladı.

  4. Yeni projesi için çalışmalara başlayan güzel oyuncu, değişime ilk önce saçından başladı.

    Yeni projesi için çalışmalara başlayan güzel oyuncu, değişime ilk önce saçından başladı.

  5. Yüzüne makyajla çil yaptıran güzel oyuncu, saçlarını kızıla boyatarak bambaşka biri oldu. Hesabında paylaşdığı o fotoğrafa ise "Bil bakalım ben kimim?" notunu düştü. İşte Pınar Deniz'in beğeni yağmuruna tutulan o hali...

    Yüzüne makyajla çil yaptıran güzel oyuncu, saçlarını kızıla boyatarak bambaşka biri oldu. Hesabında paylaşdığı o fotoğrafa ise "Bil bakalım ben kimim?" notunu düştü. İşte Pınar Deniz'in beğeni yağmuruna tutulan o hali...