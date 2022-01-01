Yüzüne makyajla çil yaptıran güzel oyuncu, saçlarını kızıla boyatarak bambaşka biri oldu. Hesabında paylaşdığı o fotoğrafa ise "Bil bakalım ben kimim?" notunu düştü. İşte Pınar Deniz'in beğeni yağmuruna tutulan o hali...