40'Indan Sonra Metabolizmayı Hızlandırma Yolları
40 yaşına gelindiğinde hem fiziksel hem de ruhsal birtakım durumlar yaşandığından metabolizma yavaşlar. Hareketsiz ve ağırlaşan vücutla birlikte kilo verimi daha da yavaşlar. Peki metabolizma nasıl hızlandırılır? Metabolizmayı hızlandırma yolları nelerdir...
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Sağlıklı bir yaşamın vazgeçilmez kurallarından biri sağlıklı beslenmedir. İnsanların yaş, cinsiyet, vücut kitlesi gibi çeşitli özelliklerine göre uygun metabolizma hızına sahip olması, yaş aldıkça değişen bir etkendir. Bu yüzden yaş aldıkça metabolizmayı hızlandırmak içn dikkat edilmesi gereken bazı detayla bulunuyor.
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YEŞİL ÇAY TÜKETİN Eskisi gibi kilo yakamayan vücut için mutlaka her gün düzenli olarak bir bardak yeşil çay tüketin.
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DOĞAL BESLENMEYE ÇALIŞIN Son zamanlarda artan sağlıksız gıdalar yerine organik olanları tercih edin. Doğal olmayan gıdalar vücudunuzda toksin maddeleri vücutta tutarak metabolizmanın yavaşlamasına sebep olur.
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DAHA FAZLA SU İÇİN 40'lı yaşlarla birlikte daha çok hareketsiz bir yaşama adım atıldığı için mutlaka bol su tüketilmesi gerekiyor. The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism gazetesinde yayınlanan bir araştırmaya göre, daha fazla su içtiğinizde kalori yakma oranınız da artıyor. Bu çalışmadaki katılımcıların 2 bardak su içtikten sonra metabolik hızları tekrar ölçüldüğünde yüzde 30 artış olduğu görülüyor. Araştırmacılar, günde 1,5 litre kadar su tüketimini artırmanın yıl boyunca ekstra 17.400 kalori yakmaya yardımcı olduğunu söylüyor.
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SAĞLIKLI YAĞLAR TÜKETİN (SIZMA ZEYTİNYAĞI KULLANIN) Beslenme programlarında uzmanların en çok önerdiği yağ doğal ve katıksız olan zeytinyağıdır. İnsan sağlığına faydaları saymakla bitmeyen zeytinyağını yemeklere ve salatalara ekleyerek daha az kalorili ve sağlıklı olabilirsiniz.
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YUMURTA SARISINI TÜKETİN Protein bakımından oldukça zengin olan ve içinde yağ olmaya yumurta sarısını tüketmeye özen gösterin.
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PEYNİR TÜKETİN Özellikle belirli yaşlardan sonra çok fazla tüketilmesi gereken peynirin içindeki kalsiyum vücudunuzun D vitaminini karşılar. Ayrıca metabolizmayı destekleyerek kilo vermenize ve daha sağlıklı olmanıza yardımcı olur.
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GÜNDE 3 ANA ÖĞÜN 2 ARA ÖĞÜN YAPIN Hepatoloji dergisinde yapılan bir araştırma; iki gruba ağırlık kaybına yönelik diyetler verdi. Bir grupta kalorileri üç ana üç ara öğün şeklinde ayırdı, ikinci grupta ise sadece 3 ana öğünde aynı kaloriyi verdi. İki grupta da ağırlık kaybı yaşanırken, 6 öğün beslenenlerde bu oran % 20 daha fazla görüldü
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KASLARINIZ GÜÇLENDİRİN Sırt ve omuzlar için ?plank? egzersizini deneyin. Basit ?squat? yani teknik çömelme hareketleri ise kalça kaslarını sıkılaştırmak için bu egzersizi yapabilirsiniz. Spor arasında bol su içmeyi de ihmal etmeyin.Böylelikle yavaş olan metabolizmayı hızlandırarak kilo yakımını gerçekleştirebilirsiniz.
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LİFLİ GIDALAR TÜKETİN Uzmanlar, 35 yaş civarında östrojen seviyeniz düşerek insülin direncine ve artan iştaha yol açtığını belirtiyor. En iyi savunma hızlı doyurup tok tutan çözülebilir liftir. Bu yüzden bol miktarda yğksek lifli gıdalara hayatınızda yer vermeye çalışın. 50 yaş altı kadınlar günde 25, üzerindekiler 21 gr lif tüketmeli. Erkeklerde bu miktarlar 38 ve 30 gr civarı olmalı. İşte basit bir formül: 1 kâse ezilmemiş yulaf (9 gr lif)+1 küçük kâse ahududu (8 gr lif)+1 küçük kâse kinoa (5 gr lif)=22 gr lif...