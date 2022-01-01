Evcen Evi Terk Etti Özçivit'ten Açıklama Geldi!
Herkesin imrendiği büyük aşk bitiyor iddiası! Hamile Fahriye Evcen evi terk edince evliliğin iplerinin koptuğu söylendi, Burak Özçivit'ten açıklama gecikmedi
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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin beş yıllık evlilikleri bitiyor iddiası gündeme bomba gibi düştü. Rol arkadaşlıkları aşka dönüşen ve ikinci çocuklarını bekleyen ünlü çiftten Fahriye Evcen'in evi terk ettiği söylendi. Kötü süreçten geçen çiftin ayrılacağı iddia ediliyor. Gündeme düşen bu haberle ilgili ünlü çiftten ilk açıklama geldi.
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2013 yılında Çalıkuşu dizisinin setinde tanışan ve 2017 yılında nikah masasına oturan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti büyük aşklarıyla herkesi imrendiriyordu. Oğulları Karan'dan sonra ikinci çocuklarını bekleyen ünlü çiftin aşklarına nazar değdi. Kötü bir süreçten geçen ikilinin beş yıllık evliliklerini sonlandıracakları iddia edildi. Konuyla ilgili Özçivit ailesinden ilk açıklama geldi.
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Bir süredir Bodrum'da tatil yapan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti geçtiğimiz haftalarda ikinci çocuklarını bekledikleri haberini sevenlerine duyurmuşlardı.
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Son zamanlarda evliliğine nazar değen Evcen'in zor süreçlerden geçtiği iddia edildi. Önce bir mekanda oğlu Karan için müşterilerden biriyle tartışan Evcen, ardından Korona virüse yakalanmıştı.
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Bir süredir kendilerini evde izole eden Özçivit ailesinin evliliklerine kriz çıktığı söylendi. Fahriye Evcen'in kayınvalidesiyle sonra da eşi ile tartıştığı için evi terk ettiği iddia edildi.
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Yakın komşularının şahit olduğu kavga hakkında bakın hangi detaylar ortaya çıktı?
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İkinci çocuğuna hamile olan ve son dönemlerde kötü olaylar yaşayan Fahriye Evcen'in oldukça gergin olduğu öğrenildi.
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Evcen'in bu duruma kızan kayınvalidesinin kendisini uyardığı bunun üzerine ünlü oyuncunun sesini yükselttiği iddia edildi.
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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in komşusu olduğu iddia edilen bazı isimlerin sosyal medya hesaplarında kavgaya dair ayrıntılar paylaşıldı.
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Sosyal medyada yazılanlara göre Fahriye Evcen'in son zamanlardaki tavırlarına sinirlenen eşi Burak Özçivit, "Fahriye artık yeter!" diye bağırdı.
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Eşinin bu bağırışına kızan Fahriye Evcen'in tartışma sonrasında evi terk ettiği iddia edildi.. Yaşanan duruma dair Burak Özçivit'ten ilk açıklama geldi.
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Sosyal medya hesabından eşi Fahriye Evcen'le olan fotoğrafını paylaşan Burak Özçivit "Artık saçmalamayın, bizi rahat bırakın.? diyerek kavga haberlerini yalanladı.
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Fahriye Evcen ise eşinin paylaşımını kendi sosyal medya hesabından paylaştı.