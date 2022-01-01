Yeni Evlenen Çifti İstanbul'u Terk Ediyor!

Geçtiğimiz günlerde rüya gibi bir düğünle dünyaevine giren ünlü çift Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan herkesi şaşırtan bir karar geldi. Yeni evli çift, balayı tatilini bitirir bitirmez yeni evleri için taşınma işlemlerine başladı. Çift, Amerika'ya taşınmak için hazırlıklara başladı.