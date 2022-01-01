Tıp Öğrencisinin 200 Bin TL'lik O Soruda Yaptığı...

Yayınlandığı günden beri her bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında ilginç anlar yaşandı. Dün yayınlanan bölümünde tıp öğrencisi Kerem Dinçsoy 200 bin TL'lik soruda yaptığı hamleyle gündem oldu. İşte Milyoner'de damga vuran o an....