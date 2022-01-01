Aralarında Büyük Gerginlik! Acun Ayarını Verdi...

Duruma öfkelenen Mehmet Şef, Çağatay'ı sert bir dille "Seni 5 kere uyardım değil mi? Tarif vermeyelim arkadaşlara diye defalarca kez söyledim. Alalım seni dışarı, çık dışarı" ifadeleriyle stüdyodan gönderdi.