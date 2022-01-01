Aralarında Büyük Gerginlik! Acun Ayarını Verdi...
MasterChef Türkiye'de kriz çıktı. TV8?in patronu Acun Ilıcalı ile yarışmanın jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya arasında ipler gerildi.
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MasterChef Türkiye'de kriz çıktı. TV8?in patronu Acun Ilıcalı ile yarışmanın jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya arasında ipler gerildi.
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Yarışmada 18 kişilik ana kadronun belirlenmesine az bir süre kala, sert karakteri ile bilinen Mehmet Şef, son bölümlerde yarışmacıları uyararak, eleme için yarışan isimlere tarif verilmemesi gerektiğini söyledi.
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Uyarılara uymayan yarışmacılardan Çağatay'ın bir başka yarışmacıya tarif vermesi bardağı taşıran son damla oldu.
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Duruma öfkelenen Mehmet Şef, Çağatay'ı sert bir dille "Seni 5 kere uyardım değil mi? Tarif vermeyelim arkadaşlara diye defalarca kez söyledim. Alalım seni dışarı, çık dışarı" ifadeleriyle stüdyodan gönderdi.
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Atılan bir iddiaya göre Acun Ilıcalı, stüdyoda tüm yaşananları duydu ve sonrasında da Mehmet Şef'i aradı.
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Mehmet Şef'in yarışmacıya sert davranmasına ve dışarı göndermesine öfkelenen Acun Ilıcalı üstü kapalı ayar verdi.
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Yaşanan görüşmenin ardından modu düşen Mehmet Şef ve Acun Ilıcalı'nın arasının şu sıralar açık olduğu iddia ediliyor.