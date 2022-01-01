Zor günleri atlatmaya çalışan Emine Ün, aylar önce Özlem Esra Adakul'un sunduğu 'Pembe Masa' programına konuk olmuştu. Bir ara annesinden bahseden Ün, programda duygusal anlar yaşamıştı.

?Zaman tabii ki her şeyin ilacı? diyen Ün, "Hiçbir zaman unutamayacağım yüreğimde hep sızı olacak annem. Babam da keza öyle. Onu da çok uzak bir tarihte kaybetmedim. Üç yıl oldu. İkisinin aynı anda yok olması zaten çok garip ve enteresan geliyor. Bazen uyanıyorum sanki yaşıyorlarmış, varlarmış gibi" ifadelerini kullanmıştı.