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Ünlü İsim'den Yürek Burkan Paylaşım

Geçtiğimiz sene annesini kaybeden Emine Ün'den yürek burkan paylaşım geldi. Ün, annesinin ölüm yıldönümünü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla yad etti.

  1. Geçtiğimiz sene annesini kaybeden Emine Ün'den yürek burkan paylaşım geldi. Ün, annesinin ölüm yıldönümünü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla yad etti.

    Geçtiğimiz sene annesini kaybeden Emine Ün'den yürek burkan paylaşım geldi. Ün, annesinin ölüm yıldönümünü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla yad etti.

  2. Ekranlardan uzak bir hayat süren Emine Ün geçtiimiz yaz annesi Müzeyyen Bolverdi koronavirüse yakalanmış e günlerce yoğun bakımda yaşam mücadelesi vermişti.

    Ekranlardan uzak bir hayat süren Emine Ün geçtiimiz yaz annesi Müzeyyen Bolverdi koronavirüse yakalanmış e günlerce yoğun bakımda yaşam mücadelesi vermişti.

  3. Ancak koronaya yenik düşerek hayatını kaybetmişti. Acı haberi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine duyuran güzel oyuncu, "Annem... Kapkara gün, acımın tarihi yok" ifadelerini kullanmıştı.

    Ancak koronaya yenik düşerek hayatını kaybetmişti. Acı haberi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine duyuran güzel oyuncu, "Annem... Kapkara gün, acımın tarihi yok" ifadelerini kullanmıştı.

  4. Zor günleri atlatmaya çalışan Emine Ün, aylar önce Özlem Esra Adakul'un sunduğu 'Pembe Masa' programına konuk olmuştu. Bir ara annesinden bahseden Ün, programda duygusal anlar yaşamıştı. <br> ?Zaman tabii ki her şeyin ilacı? diyen Ün, "Hiçbir zaman unutamayacağım yüreğimde hep sızı olacak annem. Babam da keza öyle. Onu da çok uzak bir tarihte kaybetmedim. Üç yıl oldu. İkisinin aynı anda yok olması zaten çok garip ve enteresan geliyor. Bazen uyanıyorum sanki yaşıyorlarmış, varlarmış gibi" ifadelerini kullanmıştı.

    Zor günleri atlatmaya çalışan Emine Ün, aylar önce Özlem Esra Adakul'un sunduğu 'Pembe Masa' programına konuk olmuştu. Bir ara annesinden bahseden Ün, programda duygusal anlar yaşamıştı.
    ?Zaman tabii ki her şeyin ilacı? diyen Ün, "Hiçbir zaman unutamayacağım yüreğimde hep sızı olacak annem. Babam da keza öyle. Onu da çok uzak bir tarihte kaybetmedim. Üç yıl oldu. İkisinin aynı anda yok olması zaten çok garip ve enteresan geliyor. Bazen uyanıyorum sanki yaşıyorlarmış, varlarmış gibi" ifadelerini kullanmıştı.

  5. Emine Ün, annesi Müzeyyen Bolverdi'yi ölüm yıl dönümünde unutmadı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan güzel oyuncu, duygularını satırlara döktü.

    Emine Ün, annesi Müzeyyen Bolverdi'yi ölüm yıl dönümünde unutmadı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan güzel oyuncu, duygularını satırlara döktü.

  6. Ün, paylaşımında; "Bugünün geldiğine inanamıyorum. Bir Yıl? Kalbimi acıtan, yüreğimi sızlatan gün... Benim biricik güzel annem tatlı anılarımız tek tesellim, sözlerim bitti, duygularım devam? Seni çok Seviyorum" ifadelerini kullandı.

    Ün, paylaşımında; "Bugünün geldiğine inanamıyorum. Bir Yıl? Kalbimi acıtan, yüreğimi sızlatan gün... Benim biricik güzel annem tatlı anılarımız tek tesellim, sözlerim bitti, duygularım devam? Seni çok Seviyorum" ifadelerini kullandı.