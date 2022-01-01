Ünlü İsim'nden Şaşırtan Açıklama!
Usta sanatçı Cengiz Kurtoğlu geçtiğimiz günlerde verdiği kilolarla gündeme gelmişti. Kurtoğlu bu defa yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Ünlü isim, "İstanbul'a kaçarken cebimizde otobüs parası yoktu" diyerek bir dönem yaşadığı zorlukları anlattı.
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Hafta sonunu Kıbrıs'ta sahne alarak geçiren Arabesk Fantazi müziğinin sevilen ismi Cengiz Kurtoğlu, 'Her sahneye çıkışımda bende ayrı bir heyecan var. Heyecan bittiği gün meslek biter' dedi.
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Konserde eski günleri yad eden Cengiz Kurtoğlu, 'Artvin'de imalatta işçi olarak çalıştım, orada çalıştığım dönemde ben müzik çalışmaları yapıyordum. İstanbul'a kaçarken cebimizde otobüs parası yoktu. Sağ olsun dinleyicilerim şimdi bulunduğum yere getirdiler' dedi.
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45 KİLO VERDİ! Sevilen sanatçı, 130 kiloya çıkınca 2016'da mide küçültme ameliyatı oldu. Usta sanatçı, mide küçültme operasyonu ile 45 kilo verdi.
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45 kilo verip 85'e düşen Cengiz Kurtoğlu'nun sevenleri yeni ve zayıf hâli karşısında şoke oldu.
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