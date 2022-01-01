Konserde eski günleri yad eden Cengiz Kurtoğlu, 'Artvin'de imalatta işçi olarak çalıştım, orada çalıştığım dönemde ben müzik çalışmaları yapıyordum. İstanbul'a kaçarken cebimizde otobüs parası yoktu. Sağ olsun dinleyicilerim şimdi bulunduğum yere getirdiler' dedi.