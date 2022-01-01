Hız Çılgınlığı Devam Ediyor: 0'Dan 100'E 1 Saniye Altı Mümkün Mü?

Renic, ?Dürüst olmam gerekirse araç gerçekten çok hızlı. Otomobilin sahip olduğu bütün verilerle gurur duyuyoruz ancak Nevera bu verilerden daha fazlası. Açıkçası Nevera gerçekten çok karmaşık ve gelecekte otomobil endüstrisinin nereye gideceğiyle ve neler yapabileceğiyle ilgili ipuçları veriyor. Ancak bütün bunların ötesinde, otomobil oldukça kullanışlı ve dost canlısı? değerlendirmesinde bulundu.