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Hız Çılgınlığı Devam Ediyor: 0'Dan 100'E 1 Saniye Altı Mümkün Mü?

elektrikli hiper otomobil Rimac Nevera, "dünyanın en iyi hızlanan seri üretim otomobili" unvanını almıştı.

  1. Elektrikli modellerin de etkisiyle otomobil dünyasında hızlanma sınırları zorlanıyor. Günümüzde birçok otomobil 0'dan 100'e hızlanmasını 2 saniyenin altında tamamlıyor.

    Elektrikli modellerin de etkisiyle otomobil dünyasında hızlanma sınırları zorlanıyor. Günümüzde birçok otomobil 0'dan 100'e hızlanmasını 2 saniyenin altında tamamlıyor.

  2. Hırvatistan merkezli hiper otomobil üreticisi Rimac'ın geçtiğimiz yıl tanıttığı elektrikli modeli Nevera da 1,85 saniye bu modellerden biri.

    Hırvatistan merkezli hiper otomobil üreticisi Rimac'ın geçtiğimiz yıl tanıttığı elektrikli modeli Nevera da 1,85 saniye bu modellerden biri.

  3. Ancak Rimac'ın baş mühendisine göre bu süre 1 saniyenin altına indirilebilir.

    Ancak Rimac'ın baş mühendisine göre bu süre 1 saniyenin altına indirilebilir.

  4. The Drive'a açıklamalarda bulunan Rimac Nevera Baş Program Mühendisi Matija Renic, '0'dan 100'e 1 saniyenin altı mümkün mü' sorusuna, "Eğer istenirse evet, inilebilir" yanıtını verdi.

    The Drive'a açıklamalarda bulunan Rimac Nevera Baş Program Mühendisi Matija Renic, '0'dan 100'e 1 saniyenin altı mümkün mü' sorusuna, "Eğer istenirse evet, inilebilir" yanıtını verdi.

  5. Renic, ?Dürüst olmam gerekirse araç gerçekten çok hızlı. Otomobilin sahip olduğu bütün verilerle gurur duyuyoruz ancak Nevera bu verilerden daha fazlası. Açıkçası Nevera gerçekten çok karmaşık ve gelecekte otomobil endüstrisinin nereye gideceğiyle ve neler yapabileceğiyle ilgili ipuçları veriyor. Ancak bütün bunların ötesinde, otomobil oldukça kullanışlı ve dost canlısı? değerlendirmesinde bulundu.

    Renic, ?Dürüst olmam gerekirse araç gerçekten çok hızlı. Otomobilin sahip olduğu bütün verilerle gurur duyuyoruz ancak Nevera bu verilerden daha fazlası. Açıkçası Nevera gerçekten çok karmaşık ve gelecekte otomobil endüstrisinin nereye gideceğiyle ve neler yapabileceğiyle ilgili ipuçları veriyor. Ancak bütün bunların ötesinde, otomobil oldukça kullanışlı ve dost canlısı? değerlendirmesinde bulundu.

  6. Rimac Nevera, 4 adet elektrik motorundan güç alırken 1.914 beygir güç ve 2.360 Nm tork üretebiliyor.

    Rimac Nevera, 4 adet elektrik motorundan güç alırken 1.914 beygir güç ve 2.360 Nm tork üretebiliyor.

  7. Adını Hırvatistan kıyılarındaki şimşekli bir fırtınadan alan Nevera, 0-100 hızlanmasını 1.85 saniyede tamamlarken, 0-300 km/s hıza ise yalnızca 9.3 saniyede çıkıyor. Modelin maksimum sürati ise 412 km/s.

    Adını Hırvatistan kıyılarındaki şimşekli bir fırtınadan alan Nevera, 0-100 hızlanmasını 1.85 saniyede tamamlarken, 0-300 km/s hıza ise yalnızca 9.3 saniyede çıkıyor. Modelin maksimum sürati ise 412 km/s.

  8. 2.1 milyon dolara satılması beklenen bu hız canavarından yalnızca 150 adet üretilecek.

    2.1 milyon dolara satılması beklenen bu hız canavarından yalnızca 150 adet üretilecek.

  9. 120 kWh pil paketi ile donatılmış Nevera, 550 kilometreye yakın bir menzil vadediyor.

    120 kWh pil paketi ile donatılmış Nevera, 550 kilometreye yakın bir menzil vadediyor.