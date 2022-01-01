Masterchef Masterclass Kim Kazandı, Ödül Ne Oldu 2 Eylül?

On isim, ikinci aşamada makarna sosu yaptı. Yağız, Onur, Çağatay, Kaan ve Görmek başarılı makarna sosu yaparak turu atladı. Bu 5 isim risotto yaptı. Oyunu kazanan 3 günlük İtalya tatili almış oluyor. Yağız ile Kaan arasından kazanan ise Yağız oldu.