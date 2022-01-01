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Canan Karatay'ın Eşini Görenler Şok Oldu!

Canan Karatay'ın eşini görenler şok oldu!

  1. Yaptığı beslenme açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Prof. Dr. Canan Karatay'ın eşi de aslında tanınan biriymiş. Karatay'ın eşi bakın kim çıktı...

    Yaptığı beslenme açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Prof. Dr. Canan Karatay'ın eşi de aslında tanınan biriymiş. Karatay'ın eşi bakın kim çıktı...

  2. Obeziteyle mücadele yolunda yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan, kimi zaman da tepkilerin odağına yerleşen Prof. Dr. Canan Karatay, bambaşka bir konu ile gündeme geldi.

    Obeziteyle mücadele yolunda yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan, kimi zaman da tepkilerin odağına yerleşen Prof. Dr. Canan Karatay, bambaşka bir konu ile gündeme geldi.

  3. Canan Karatay bir canlı yayında eşine yanındayken bile hasret duyduğunu söyleyerek Ali Başak Karatay?a canlı yayında aşkını ilan etmesi çok konuşulmuştu.

    Canan Karatay bir canlı yayında eşine yanındayken bile hasret duyduğunu söyleyerek Ali Başak Karatay?a canlı yayında aşkını ilan etmesi çok konuşulmuştu.

  4. Kendisinden 4 yaş küçük olan eşi öyle biri çıktı ki...

    Kendisinden 4 yaş küçük olan eşi öyle biri çıktı ki...

  5. 6/6 Tweetle Facebook'ta paylaş Prof. Dr. Canan Karatay'ın eşi Ali Başak Karatay, Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü kurucularındandır. Ali Başak Karatay şimdilerde de akademik kariyerine devam etmektedir.

    6/6 Tweetle Facebook'ta paylaş Prof. Dr. Canan Karatay'ın eşi Ali Başak Karatay, Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü kurucularındandır. Ali Başak Karatay şimdilerde de akademik kariyerine devam etmektedir.