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Güldür Güldür Feridun'un Eşi Güzelliği İle Mest Etti!

Güldür Güldür Show adlı eğlence programında Feridun karakterini canlandırın Giray Altınok'un hayatı ve eşi merak edilmeye başlandı.

  1. &#8203;Güldür Güldür'ün kadrosunda yer alan Giray Altınok'un eşi görenleri mest etti. Güldür Güldür Show adlı eğlence programında Feridun karakterini canlandırın Giray Altınok'un hayatı ve eşi merak edilmeye başlandı. Özellikle eşinin kim olduğu merak konusu olan oyuncu hakkında "Giray Altınok'un eşi kim?" soruları aranmaya başlandı. Kendisi gibi oyuncu alanında boy gösteren Giray Altınok'un eşi kimmiş..

    ​Güldür Güldür'ün kadrosunda yer alan Giray Altınok'un eşi görenleri mest etti. Güldür Güldür Show adlı eğlence programında Feridun karakterini canlandırın Giray Altınok'un hayatı ve eşi merak edilmeye başlandı. Özellikle eşinin kim olduğu merak konusu olan oyuncu hakkında "Giray Altınok'un eşi kim?" soruları aranmaya başlandı. Kendisi gibi oyuncu alanında boy gösteren Giray Altınok'un eşi kimmiş..

  2. Sunuculuğunu Ali Sunal'ın üstlendiği severek izlenen eğlence programında Feridun rolüyle gönüllere taht kurmayı ve güldürmeyi başaran Giray Altınok'un hayatı ve eşi son zamanlarda merak konusu olmaya başladı.

    Sunuculuğunu Ali Sunal'ın üstlendiği severek izlenen eğlence programında Feridun rolüyle gönüllere taht kurmayı ve güldürmeyi başaran Giray Altınok'un hayatı ve eşi son zamanlarda merak konusu olmaya başladı.

  3. 1984 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Üniversiteyi Pamuk Kale de Sosyoloji bölümünü okuyarak bitirdi.Üniversiteyi bitirdiktan sonra İstanbula yerleşen Altınok, oyunculuk eğitimi aldı.

    1984 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Üniversiteyi Pamuk Kale de Sosyoloji bölümünü okuyarak bitirdi.Üniversiteyi bitirdiktan sonra İstanbula yerleşen Altınok, oyunculuk eğitimi aldı.

  4. Kamera karşısına ilk olarak "Kaybedenler Kulubü" filminde Ressem Hakan rolünü oynayarak oyunculuk kariyerine başlayan Altınok; Hababam Sınıfı Yeniden, Baba Parası , Labirent gibi bir çok yapımda rol aldı.

    Kamera karşısına ilk olarak "Kaybedenler Kulubü" filminde Ressem Hakan rolünü oynayarak oyunculuk kariyerine başlayan Altınok; Hababam Sınıfı Yeniden, Baba Parası , Labirent gibi bir çok yapımda rol aldı.

  5. Daha sonraları tiyatro oyunlarında rol almaya başlayan Altınok, yazdığı filmler ve yönetmenliği ilede ismini tanıtmaya başlamıştır.

    Daha sonraları tiyatro oyunlarında rol almaya başlayan Altınok, yazdığı filmler ve yönetmenliği ilede ismini tanıtmaya başlamıştır.

  6. Şuanda ise Güldür Güldür Show ekibinde bulunarak Güldür Güldür Feridun karakteri ile kariyerine devam etmektedir. Özel hayatını magazin dünyasından uzak yaşayan Giray Altınok' un eşi ise merak konusu işte Altınok'un eşi...

    Şuanda ise Güldür Güldür Show ekibinde bulunarak Güldür Güldür Feridun karakteri ile kariyerine devam etmektedir. Özel hayatını magazin dünyasından uzak yaşayan Giray Altınok' un eşi ise merak konusu işte Altınok'un eşi...

  7. Başarılı oyuncu Giray Altınok, 2013 yılında Cansu Diktaş ile birlikte "Şaft Tiyatro" adlı tiyatroyu kurdu.

    Başarılı oyuncu Giray Altınok, 2013 yılında Cansu Diktaş ile birlikte "Şaft Tiyatro" adlı tiyatroyu kurdu.

  8. İkili birlikteliklerini ise 2018 yılında taçlandırdı. İstanbul'da İstinye'de dünya evine giren çift mutluluklarını gözlerden uzak yaşamakta.

    İkili birlikteliklerini ise 2018 yılında taçlandırdı. İstanbul'da İstinye'de dünya evine giren çift mutluluklarını gözlerden uzak yaşamakta.

  9. Altınok'un eşi Cansu Diktaş ise güzelliği ile görenlerin dikkatini çekiyor. Diktaş'ı görenler başarılı oyuncu Altınok'a şöyle yorumlarda bulunuyorlar:

    Altınok'un eşi Cansu Diktaş ise güzelliği ile görenlerin dikkatini çekiyor. Diktaş'ı görenler başarılı oyuncu Altınok'a şöyle yorumlarda bulunuyorlar:

  10. ''Çok yakışıyorsunuz'', ''Ne şanslı adamsın'', ''Yengenin güzelliği'' gibi yorumlarla başarılı oyuncu sık sık rastlaşıyor.

    ''Çok yakışıyorsunuz'', ''Ne şanslı adamsın'', ''Yengenin güzelliği'' gibi yorumlarla başarılı oyuncu sık sık rastlaşıyor.

  11. Cansu Diktaş

    Cansu Diktaş