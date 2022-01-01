​Güldür Güldür'ün kadrosunda yer alan Giray Altınok'un eşi görenleri mest etti. Güldür Güldür Show adlı eğlence programında Feridun karakterini canlandırın Giray Altınok'un hayatı ve eşi merak edilmeye başlandı. Özellikle eşinin kim olduğu merak konusu olan oyuncu hakkında "Giray Altınok'un eşi kim?" soruları aranmaya başlandı. Kendisi gibi oyuncu alanında boy gösteren Giray Altınok'un eşi kimmiş..