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Evinizde Eski Cep Telefonu Var Mı? İnanılmaz Fiyatlara Satılıyor

Evde eski cep telefonları biriktiriyor musunuz? Alışveriş sitelerindeki fiyatlara göre bir altın madeni üzerinde oturuyor olabilirsiniz. İşte yüksek fiyatlara satılan eski cep telefonları...

  1. Bu hafta bir teklif sahibi, açılmamış birinci nesil bir iPhone için orijinal fiyatının 50 katından fazla olan 39.000 $ (725 bin TL) ödedi.

    Bu hafta bir teklif sahibi, açılmamış birinci nesil bir iPhone için orijinal fiyatının 50 katından fazla olan 39.000 $ (725 bin TL) ödedi.

  2. Eski cihazları bu kadar yüksek fiyatlara satmak pek olası olmasada eski telefonlardan da iyi bir kar elde etmek mümkün. İşte alışveriş sitelerinde en çok rağbet gören eski telefonlar ve onların satış fiyatları...

    Eski cihazları bu kadar yüksek fiyatlara satmak pek olası olmasada eski telefonlardan da iyi bir kar elde etmek mümkün. İşte alışveriş sitelerinde en çok rağbet gören eski telefonlar ve onların satış fiyatları...

  3. Motorola DynaTAC 8000X - £1.776,01 (37 bin TL)

    Motorola DynaTAC 8000X - £1.776,01 (37 bin TL)

  4. HTC Touch Diamond2 - £542,90 (11 bin TL)

    HTC Touch Diamond2 - £542,90 (11 bin TL)

  5. iPhone - £542,55 (11 bin TL)

    iPhone - £542,55 (11 bin TL)

  6. iPhone 3G - £301,68 (6 bin 250 TL)

    iPhone 3G - £301,68 (6 bin 250 TL)

  7. Motorola RAZR2 - £239,25 (5 bin TL)

    Motorola RAZR2 - £239,25 (5 bin TL)

  8. Motorola Microtac 9800X - £230,36 (4 bin 800 TL)

    Motorola Microtac 9800X - £230,36 (4 bin 800 TL)

  9. Motorola 3200 - £215,50 (4 bin 500 TL)

    Motorola 3200 - £215,50 (4 bin 500 TL)

  10. Nokia 7280 - £180,44 (3 bin 750 TL)

    Nokia 7280 - £180,44 (3 bin 750 TL)

  11. Nokia N79 - £171.62 (3 bin 560 TL)

    Nokia N79 - £171.62 (3 bin 560 TL)

  12. Ericsson T39 - £146,85 (3 bin TL)

    Ericsson T39 - £146,85 (3 bin TL)

  13. Nokia E90 Communicator - £134,25 (2 bin 790 TL)<br> Nokia N-Gage - £112,90 (2 bin 330 TL)<br> Nokia 9000 Communicator - £112,52 (2 bin 330 TL)<br> HTC Evrensel - £104,25 (2 bin 330 TL)<br> Nokia 9110I - £100,75 (2 bin 80 TL)<br> Motorola RAZR2 V9 - £93,44 (1950 TL)<br> Nokia 7600 - £86,69 (1790 TL)<br> Nokia 2100 - £66,74 (1375 TL)<br> Sidekick LX 2009 - £57,09 (1187 TL)<br> Nokia 8110 - £56,70 (1166 TL)

    Nokia E90 Communicator - £134,25 (2 bin 790 TL)
    Nokia N-Gage - £112,90 (2 bin 330 TL)
    Nokia 9000 Communicator - £112,52 (2 bin 330 TL)
    HTC Evrensel - £104,25 (2 bin 330 TL)
    Nokia 9110I - £100,75 (2 bin 80 TL)
    Motorola RAZR2 V9 - £93,44 (1950 TL)
    Nokia 7600 - £86,69 (1790 TL)
    Nokia 2100 - £66,74 (1375 TL)
    Sidekick LX 2009 - £57,09 (1187 TL)
    Nokia 8110 - £56,70 (1166 TL)