İsrail Yapımı 'Teletabiler' Tehlikesi Netflix?Te!

ALGI OPERASYONLARINA BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ

Netflix'te geçtiğimiz günlerde yayınlanan 'Jurassic World Kretase Kampı' çocuk filmi gibi çocukluğumuzun vazgeçilmez çizgi filmi olan 'Teletabiler' çocuk dizisiyle de aile değerleri ve çocuklar üzerinde sapkın duyguları olumlama eylemlerine devam ediyor.

Yıllardır nesillere hakim olma hedefiyle yapılan algı operasyonlarına böylelikle bir yenisi daha eklenmiş oldu.