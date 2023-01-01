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Turabi "Sakın Survivor'a Gitmeyin" Dedi

Turabi "Sakın Survivor'a gitmeyin" dedi

  1. İzleyicilerin merak beklediği Survivor 2023 için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı ünlüler ve gönüllüler kadrosunu açıkladı. Tüm bunlar yaşanırken Survivor'da 2 kez şampiyon olmuş Turabi'den çok çarpıcı açıklamalar geldi. Yarışmacıları uyaran Turabi, 'Sakın gitmeyin' çağrısında bulundu. Turabi'nin bu çağrısına Nagihan Karadere'den destek geldi. Bakın neler oluyor?

    İzleyicilerin merak beklediği Survivor 2023 için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı ünlüler ve gönüllüler kadrosunu açıkladı. Tüm bunlar yaşanırken Survivor'da 2 kez şampiyon olmuş Turabi'den çok çarpıcı açıklamalar geldi. Yarışmacıları uyaran Turabi, 'Sakın gitmeyin' çağrısında bulundu. Turabi'nin bu çağrısına Nagihan Karadere'den destek geldi. Bakın neler oluyor?

  2. 15 Ocak'ta ekranlara gelecek olan Survivor 2023 için heyecanlı bekleyiş başladı. Ünlüler ve gönüllüler takımı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Takımalrın belli olmasıyla birlikte peş peşe yorumlar gelmeye başladı.

    15 Ocak'ta ekranlara gelecek olan Survivor 2023 için heyecanlı bekleyiş başladı. Ünlüler ve gönüllüler takımı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Takımalrın belli olmasıyla birlikte peş peşe yorumlar gelmeye başladı.

  3. Survivor'da 2 kez şampiyon olan Turabi Çamkıran'dan çok çarpıcı açıklamalar geldi. Yarışmacılara tavsiyede bulunan Turabi yorumlarıyla ağızları açık bıraktı. Survivor 2023 yarışmacılarına önerilerde bulunan Turabi, 'Survivor hayatlarını kolaylaştırmak istiyorlarsa beni dinlesinler! Onlara tavsiyem;' diyerek şunları söyledi:

    Survivor'da 2 kez şampiyon olan Turabi Çamkıran'dan çok çarpıcı açıklamalar geldi. Yarışmacılara tavsiyede bulunan Turabi yorumlarıyla ağızları açık bıraktı. Survivor 2023 yarışmacılarına önerilerde bulunan Turabi, 'Survivor hayatlarını kolaylaştırmak istiyorlarsa beni dinlesinler! Onlara tavsiyem;' diyerek şunları söyledi:

  4. "Eğer açlığa, sivrisineklere, uykusuz ve aç geçecek gecelere, aile ve arkadaş özlemine, sert tahtada aylarca yatmaya, yüzünü bile görmek istemediğin kişilerle aynı adada kalmaya, konsey stresine ve bunlar gibi daha onlarca zorluğa dayanamayacaklarsa sakın ha sakın gitmesinler! <br> Sevgili yeni survivor kardeşlerim, aklınızın bile alamayacağı açlıkla ve zorlukla karşılaşacaksınız. Şimdilik içinizden ?Ben dayanırım, ben ne zorluklar, açlıklar gördüm!? diyeceksiniz. İlk haftadan sonra ?Ben nereye düştüm!? diye düşüneceksiniz. Kazasız belasız hepimize güzel bir sezon dilerim. Sabırsızlıkla bekliyorum."

    "Eğer açlığa, sivrisineklere, uykusuz ve aç geçecek gecelere, aile ve arkadaş özlemine, sert tahtada aylarca yatmaya, yüzünü bile görmek istemediğin kişilerle aynı adada kalmaya, konsey stresine ve bunlar gibi daha onlarca zorluğa dayanamayacaklarsa sakın ha sakın gitmesinler!
    Sevgili yeni survivor kardeşlerim, aklınızın bile alamayacağı açlıkla ve zorlukla karşılaşacaksınız. Şimdilik içinizden ?Ben dayanırım, ben ne zorluklar, açlıklar gördüm!? diyeceksiniz. İlk haftadan sonra ?Ben nereye düştüm!? diye düşüneceksiniz. Kazasız belasız hepimize güzel bir sezon dilerim. Sabırsızlıkla bekliyorum."

  5. Turabi Çamkıran'ın bu paylaşımına eski yarışmacılardan Nagihan Karadere'den de destek geldi.

    Turabi Çamkıran'ın bu paylaşımına eski yarışmacılardan Nagihan Karadere'den de destek geldi.