Turabi "Sakın Survivor'a gitmeyin" dedi

"Eğer açlığa, sivrisineklere, uykusuz ve aç geçecek gecelere, aile ve arkadaş özlemine, sert tahtada aylarca yatmaya, yüzünü bile görmek istemediğin kişilerle aynı adada kalmaya, konsey stresine ve bunlar gibi daha onlarca zorluğa dayanamayacaklarsa sakın ha sakın gitmesinler!

Sevgili yeni survivor kardeşlerim, aklınızın bile alamayacağı açlıkla ve zorlukla karşılaşacaksınız. Şimdilik içinizden ?Ben dayanırım, ben ne zorluklar, açlıklar gördüm!? diyeceksiniz. İlk haftadan sonra ?Ben nereye düştüm!? diye düşüneceksiniz. Kazasız belasız hepimize güzel bir sezon dilerim. Sabırsızlıkla bekliyorum."