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Burhan Çaçan Kimdir, Neden Öldü, Hastalığı Neydi?

Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan hayatını kaybetti.

  1. Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan hayatını kaybetti. Sabah yürüyüş yapmak için dışarı çıkan Çaçan'ın kalp krizinden vefat ettiği öğrenildi.

    Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan hayatını kaybetti. Sabah yürüyüş yapmak için dışarı çıkan Çaçan'ın kalp krizinden vefat ettiği öğrenildi.

  2. SEHER DİLOVAN DUYURDU Sanatçı Seher Dilovan, Çaçan'ın vefatını, sosyal medyadan, "Değerli meslektaşım, halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan hayata gözlerini yummuş. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dilerim." sözleriyle duyurdu.

    SEHER DİLOVAN DUYURDU Sanatçı Seher Dilovan, Çaçan'ın vefatını, sosyal medyadan, "Değerli meslektaşım, halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan hayata gözlerini yummuş. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dilerim." sözleriyle duyurdu.

  3. BURHAN ÇAÇAN KİMDİR? Burhan Çaçan 1960 yılında Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde dünyaya geldi.  TRT Erzurum Radyosunun 1978'de açtığı amatör sesler yarışmasını kazanarak müzik dünyasına adım atan sanatçı, 1981'de "Sefa Geldin" adlı ilk albümünü çıkardı. Sanatçı daha sonra "Kızlar Çıktı Çayıra", "Deh Deyin Kızlar", "Ben Yarime Neler Alayım", "İpek Mendil", "Memik Oğlan", "Ayaz Geceler", "Yağ Yağmur", "Vurun Dalgalar", "Sen Nerdesin- Kış", "Damla Damla", "Senden Sonra", "Çakmak Çakmağa Geldik", "Mevlüt ve İlahiler", "Neden Geldim İstanbul'a", "Beni Anneme Götürün", "Unutulmayanlar 1", "Namussuz Ayrılık", "İlahiler 99", "Alınyazım", "Türküleri Özledim", "Gecenin Yarısı", "Sus Dinle", "Yalan", "Sabaha Kadar", "Zor Akşamlar", "Bu Gece" ve "Bu da mı Yalan" adlı albümleri müzikseverlerle buluşturdu.

    BURHAN ÇAÇAN KİMDİR? Burhan Çaçan 1960 yılında Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde dünyaya geldi.  TRT Erzurum Radyosunun 1978'de açtığı amatör sesler yarışmasını kazanarak müzik dünyasına adım atan sanatçı, 1981'de "Sefa Geldin" adlı ilk albümünü çıkardı. Sanatçı daha sonra "Kızlar Çıktı Çayıra", "Deh Deyin Kızlar", "Ben Yarime Neler Alayım", "İpek Mendil", "Memik Oğlan", "Ayaz Geceler", "Yağ Yağmur", "Vurun Dalgalar", "Sen Nerdesin- Kış", "Damla Damla", "Senden Sonra", "Çakmak Çakmağa Geldik", "Mevlüt ve İlahiler", "Neden Geldim İstanbul'a", "Beni Anneme Götürün", "Unutulmayanlar 1", "Namussuz Ayrılık", "İlahiler 99", "Alınyazım", "Türküleri Özledim", "Gecenin Yarısı", "Sus Dinle", "Yalan", "Sabaha Kadar", "Zor Akşamlar", "Bu Gece" ve "Bu da mı Yalan" adlı albümleri müzikseverlerle buluşturdu.

  4. Burhan Çaçan ayrıca "Makber", "Ağlama Yavrum", "Yetim Cemo", "Her Yer Karanlık", "Ayaz Geceler" ve "Yağ Yağmur" adlı filmlerde de rol aldı. Evli olan Çaçan, iki çocuk babasıydı.

    Burhan Çaçan ayrıca "Makber", "Ağlama Yavrum", "Yetim Cemo", "Her Yer Karanlık", "Ayaz Geceler" ve "Yağ Yağmur" adlı filmlerde de rol aldı. Evli olan Çaçan, iki çocuk babasıydı.