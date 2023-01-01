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Goldman Sachs: Chatgpt 300 Milyon Tam Zamanlı İşi Yapabilir

Goldman Sachs ekonomistleri, ChatGPT ve benzeri platformlar ile yapay zeka teknolojisinin gelişmesiyle birlikte, dünya genelinde 300 milyon işin insanlar tarafından yapılmasına gerek kalmayacağını tahmin etti.

  1. Goldman Sachs ekonomistleri, yapay zeka teknolojisiyle dünya genelinde yaklaşık 300 milyon tam zamanlı işin otomatik hale getirilebileceğini öngörüyor.

    Goldman Sachs ekonomistleri, yapay zeka teknolojisiyle dünya genelinde yaklaşık 300 milyon tam zamanlı işin otomatik hale getirilebileceğini öngörüyor.

  2. Pazar günü yayınlanan bir raporda, küresel olarak işlerin %18'inin bilgisayarlaştırılabileceği ve bunun özellikle gelişmiş ekonomilerde daha derinden hissedileceği belirtildi.

    Pazar günü yayınlanan bir raporda, küresel olarak işlerin %18'inin bilgisayarlaştırılabileceği ve bunun özellikle gelişmiş ekonomilerde daha derinden hissedileceği belirtildi.

  3. Bankanın raporunda, idari çalışanlar ve avukatların en çok etkilenebileceği, inşaat ve onarım işleri gibi fiziksel olarak zorlu veya açık havada yapılan mesleklerdeki işlerin ise daha az etkilenebileceği belirtildi.

    Bankanın raporunda, idari çalışanlar ve avukatların en çok etkilenebileceği, inşaat ve onarım işleri gibi fiziksel olarak zorlu veya açık havada yapılan mesleklerdeki işlerin ise daha az etkilenebileceği belirtildi.

  4. ABD ve Avrupa'da mevcut işlerin yaklaşık üçte ikisinin "bir dereceye kadar yapay zeka otomasyonuna maruz kalacağı" ve tüm işlerin dörtte birinin tamamen yapay zeka tarafından yapılabileceğini tahmin eden Goldman Sachs ekonomistleri, üretken yapay zekanın işgücü piyasasında önemli bir değişikliğe neden olabileceğine dikkat çekti.

    ABD ve Avrupa'da mevcut işlerin yaklaşık üçte ikisinin "bir dereceye kadar yapay zeka otomasyonuna maruz kalacağı" ve tüm işlerin dörtte birinin tamamen yapay zeka tarafından yapılabileceğini tahmin eden Goldman Sachs ekonomistleri, üretken yapay zekanın işgücü piyasasında önemli bir değişikliğe neden olabileceğine dikkat çekti.

  5. Diğer taraftan, raporda ayrıca ChatGPT gibi yapay zeka platformlarının, şimdiden pek çok işletmeyi insanların nasıl çalışması gerektiğini yeniden düşünmeye sevk ettiği ve yapay zekanın daha fazla kullanılmasının muhtemelen iş kayıplarına yol açacağı ifade edildi.

    Diğer taraftan, raporda ayrıca ChatGPT gibi yapay zeka platformlarının, şimdiden pek çok işletmeyi insanların nasıl çalışması gerektiğini yeniden düşünmeye sevk ettiği ve yapay zekanın daha fazla kullanılmasının muhtemelen iş kayıplarına yol açacağı ifade edildi.

  6. Ancak, teknolojik yeniliklerin tarihsel olarak uzun vadede istihdam artışı da yarattığına dikkat çekilen raporda, yapay zekanın yaygın olarak benimsenmesinin nihayetinde işgücü verimliliğini artırabileceği vurgulandı.

    Ancak, teknolojik yeniliklerin tarihsel olarak uzun vadede istihdam artışı da yarattığına dikkat çekilen raporda, yapay zekanın yaygın olarak benimsenmesinin nihayetinde işgücü verimliliğini artırabileceği vurgulandı.

  7. Goldman Sachs'ın bildirdiğine göre yapay zeka, küresel GSYİH'yi 10 yıllık bir süre içinde yılda yüzde 7 oranında artırabilir.

    Goldman Sachs'ın bildirdiğine göre yapay zeka, küresel GSYİH'yi 10 yıllık bir süre içinde yılda yüzde 7 oranında artırabilir.

  8. CHATGPT NEDİR? ChatGPT, insanlarınkine benzer metinler oluşturmak için GPT (Generative Pre-training Transformer) mimarisinin bir çeşidini kullanan büyük bir dil modeline deniliyor.

    CHATGPT NEDİR? ChatGPT, insanlarınkine benzer metinler oluşturmak için GPT (Generative Pre-training Transformer) mimarisinin bir çeşidini kullanan büyük bir dil modeline deniliyor.

  9. Çeşitli internet metinleri üzerinde eğitilen sohbet robotu ve çok çeşitli komutlara tutarı yanıtlar üretebiliyor. Model, dil çevirisi, soru yanıtlama ve konuşma gibi çeşitli görevler için ince ayar yapılabiliyor. ABD?deki OpenAI adlı kuruluşun ı araştırma ekibi tarafından yaratılan ChatGBT, yeni araştırma ve gelişmelere dayalı olarak güncellenmeye devam ediyor.

    Çeşitli internet metinleri üzerinde eğitilen sohbet robotu ve çok çeşitli komutlara tutarı yanıtlar üretebiliyor. Model, dil çevirisi, soru yanıtlama ve konuşma gibi çeşitli görevler için ince ayar yapılabiliyor. ABD?deki OpenAI adlı kuruluşun ı araştırma ekibi tarafından yaratılan ChatGBT, yeni araştırma ve gelişmelere dayalı olarak güncellenmeye devam ediyor.

  10. Microsoft, ChatGPT'ye 10 milyar dolar yatırım yaptı ve teknolojinin insanların bilgisayarlarla etkileşim şeklini değiştireceğini söyledi. Ancak, teknolojide bir dönüm noktası olarak görülen Chat GPT insanların işlerini yakın bir gelecekte ellerinden alabilir.

    Microsoft, ChatGPT'ye 10 milyar dolar yatırım yaptı ve teknolojinin insanların bilgisayarlarla etkileşim şeklini değiştireceğini söyledi. Ancak, teknolojide bir dönüm noktası olarak görülen Chat GPT insanların işlerini yakın bir gelecekte ellerinden alabilir.