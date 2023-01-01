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Aslantuğ'u Eşi Terk Etti

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ boşanıyor!

  1. Sanat camiasında evliliklerine imrenilerek bakılan Arzum Onan - Mehmet Aslantuğ çifti, 27 yıllık evliliklerini bitiriyor mu? TİP'ten Muğla milletvekili adayı olan Mehmet Aslantuğ'un eşi Arzum Onan'ın evi terk ettiği iddia edildi.

    Sanat camiasında evliliklerine imrenilerek bakılan Arzum Onan - Mehmet Aslantuğ çifti, 27 yıllık evliliklerini bitiriyor mu? TİP'ten Muğla milletvekili adayı olan Mehmet Aslantuğ'un eşi Arzum Onan'ın evi terk ettiği iddia edildi.

  2. Türkiye İşçi Partisi Muğla Milletvekili adayı olan usta oyuncu Mehmet Aslantuğ'un evliliği sarsıldı. Sanat dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden olan Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ çiftinden 'ayrılık' haberi geldi. 27 yıldır mutlu bir evlilik sürdürdükleri düşünülen ikilinin, kapalı kapılar ardında sorunlar yaşadığı ve Arzum Onan'ın evi terk ettiği ortaya çıktı. İşte Günaydın yazarı Sonat Bahar'ın köşesinden Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan'ın çatırdayan evlilikleriyle ilgili son iddialar...

    Türkiye İşçi Partisi Muğla Milletvekili adayı olan usta oyuncu Mehmet Aslantuğ'un evliliği sarsıldı. Sanat dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden olan Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ çiftinden 'ayrılık' haberi geldi. 27 yıldır mutlu bir evlilik sürdürdükleri düşünülen ikilinin, kapalı kapılar ardında sorunlar yaşadığı ve Arzum Onan'ın evi terk ettiği ortaya çıktı. İşte Günaydın yazarı Sonat Bahar'ın köşesinden Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan'ın çatırdayan evlilikleriyle ilgili son iddialar...

  3. Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ boşanıyormuş. Herkesin yıllardır örnek olarak gösterdiği çiftin, kapalı kapılar ardında sorunlar yaşadığını, Arzum Onan'ın Mehmet Aslantuğ'dan aylardır boşanmaya çalıştığını, hatta evleri ayırdıklarını çok yakınlarından bir isim benimle paylaştı!

    Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ boşanıyormuş. Herkesin yıllardır örnek olarak gösterdiği çiftin, kapalı kapılar ardında sorunlar yaşadığını, Arzum Onan'ın Mehmet Aslantuğ'dan aylardır boşanmaya çalıştığını, hatta evleri ayırdıklarını çok yakınlarından bir isim benimle paylaştı!

  4. Hatta her şeyi içine atmaktan rahatsızlanan Arzum Onan'ın hastalanma noktasına geldiğini, sesinin kısıldığını söyledi. Önceki gün yeni bir markanın yüzü olan eski Türkiye güzeli Onan'ın sesindeki sorun lansman sırasında da hissedilmiş.

    Hatta her şeyi içine atmaktan rahatsızlanan Arzum Onan'ın hastalanma noktasına geldiğini, sesinin kısıldığını söyledi. Önceki gün yeni bir markanın yüzü olan eski Türkiye güzeli Onan'ın sesindeki sorun lansman sırasında da hissedilmiş.

  5. Çifti yakından tanıyanlar, "Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ cephesinde uzun süredir işler öyle sanıldığı gibi güzel gitmiyor" diyor. Bunlar çevresindeki insanların konuştukları...

    Çifti yakından tanıyanlar, "Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ cephesinde uzun süredir işler öyle sanıldığı gibi güzel gitmiyor" diyor. Bunlar çevresindeki insanların konuştukları...

  6. Arzum Onan Aralık ayında evden ayrılmış <br> Aslında aile söz konusu olduğunda ortalarda dolaşan sözlere çok aldırış etmem, konuya da girmek istemem. Ama örnek çiftin cephesinde durum söylentiden öteye geçmiş bile... Şöyle ki:

    Arzum Onan Aralık ayında evden ayrılmış
    Aslında aile söz konusu olduğunda ortalarda dolaşan sözlere çok aldırış etmem, konuya da girmek istemem. Ama örnek çiftin cephesinde durum söylentiden öteye geçmiş bile... Şöyle ki:

  7. Arzum Onan boşanma davası açmış<br> 27 yıllık evliliğinde sorunlar yaşayan ve bu yaşadıklarını taşımakta zorlanan Arzum Onan, artık dayanamayıp geçtiğimiz Aralık ayında, Aslantuğ ile Caddebostan'da birlikte yaşadıkları evinden ayrılarak Göktürk'e yerleşmiş. Ve boşanma davası açmış!

    Arzum Onan boşanma davası açmış
    27 yıllık evliliğinde sorunlar yaşayan ve bu yaşadıklarını taşımakta zorlanan Arzum Onan, artık dayanamayıp geçtiğimiz Aralık ayında, Aslantuğ ile Caddebostan'da birlikte yaşadıkları evinden ayrılarak Göktürk'e yerleşmiş. Ve boşanma davası açmış!

  8. Nisan ayındaki dava ertelenmiş <br> Mahkeme çiftin boşanması için Nisan ayının başına bir tarih vermiş. Ama Aslantuğ, iddia o ki Arzum Onan'a 'baskı' yaparak davayı ileriye aldırtmış. Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un yeni boşanma davasının tarihi şimdilik 29 Mayıs!

    Nisan ayındaki dava ertelenmiş
    Mahkeme çiftin boşanması için Nisan ayının başına bir tarih vermiş. Ama Aslantuğ, iddia o ki Arzum Onan'a 'baskı' yaparak davayı ileriye aldırtmış. Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un yeni boşanma davasının tarihi şimdilik 29 Mayıs!

  9. Ama bu haberin çıkışının ardından, Aslantuğ, Onan'a davayı erteleme talebinde bulunabilir, bu bilgileri yalanlamasını isteyebilir... Tüm bunlar olasılıklar dahilinde... Bakalım ne olacak göreceğiz hep birlikte.

    Ama bu haberin çıkışının ardından, Aslantuğ, Onan'a davayı erteleme talebinde bulunabilir, bu bilgileri yalanlamasını isteyebilir... Tüm bunlar olasılıklar dahilinde... Bakalım ne olacak göreceğiz hep birlikte.

  10. Tüm bu yaşananlardan oğulları Can'ın da haberi var elbette. İkili arasındaki sıkıntıları yakınları çok iyi biliyor ve konuşuyorlar aslında. Sadece kamuoyunda dillendirilmiyor... Çünkü onlar hep, "ünlü örnek çift, mükemmel aile" imajı çizdiler.

    Tüm bu yaşananlardan oğulları Can'ın da haberi var elbette. İkili arasındaki sıkıntıları yakınları çok iyi biliyor ve konuşuyorlar aslında. Sadece kamuoyunda dillendirilmiyor... Çünkü onlar hep, "ünlü örnek çift, mükemmel aile" imajı çizdiler.

  11. Belli ki Onan ve Aslantuğ cephesinde işler öyle bir noktaya geldi ki artık buradan dönüşü yok! Ne diyelim, ikisi içinde hayırlı olsun...! Umarım boşanma sürecini, yıllardır bize çizdikleri imaj gibi güzelce ve saygıyla hallederler...

    Belli ki Onan ve Aslantuğ cephesinde işler öyle bir noktaya geldi ki artık buradan dönüşü yok! Ne diyelim, ikisi içinde hayırlı olsun...! Umarım boşanma sürecini, yıllardır bize çizdikleri imaj gibi güzelce ve saygıyla hallederler...