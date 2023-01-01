Aslantuğ'u Eşi Terk Etti

Tüm bu yaşananlardan oğulları Can'ın da haberi var elbette. İkili arasındaki sıkıntıları yakınları çok iyi biliyor ve konuşuyorlar aslında. Sadece kamuoyunda dillendirilmiyor... Çünkü onlar hep, "ünlü örnek çift, mükemmel aile" imajı çizdiler.