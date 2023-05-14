Nisan Ayında Yapılan Anketler
Erdoğan Kılıçdaroğlu yarışı kızışıyor...
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14 Mayıs 2023 seçimlerine artık sayılı günler kalı. Doğal olarak tüm gözler anketlerde. Peki seçim anketlerinde son durum ne? Hangi parti, ittifak önde? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun oy oranları ne? AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP'nin oyları yüzde kaç? İşte Ada Araştırma, Areda Survey, SONAR, GENAR, Optimar, Metropoll, ORC'nin de aralarında bulunduğu araştırma şirketlerinin nisan ayında gerçekleştirdikleri son anket sonuçları...
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2023 SEÇİM ANKETLERİNDE SON DURUM NE?
Türkiye'de faaliyet gösteren ve düzenli olarak seçim anketleri yapan SONAR, Areda Survey, GENAR, MAK, ORC, Asal, Aksoy, Ada, EUROPOLL, Pusula, Bulgu, Yöneylem, ArtıBir, Saros, Türkiye Raporu, AR-G, PİAR ve ALF'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kamuoyu araştırma şirketi seçimin nabzını anbean tutmaya çalışıyor. Peki bu anket firmalarının yaptıkları anketlerin sonuçlarına göre partilerin oy oranları kaç? İttifakların oy oranları ne? Cumhurbaşkanı adayları yüzde kaç oy alıyor? Anketlerde Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu önde? İşte son seçim anketleri sonucunda ortaya çıkan ortalamalar:
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Milletvekili ve Cumhurbaşkanı adaylarının belli olmasının ardından nisan ayı anketlerinde yarış dengede seyrediyor. İttifaklarda Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'nın çok az gerisinde. Ada Araştırma'nın son anketinin ardından Cumhur İttifakı yüzde 50.1 ile Millet İttifakı'nın yaklaşık 16 puan önünde yer alıyor. Ankete göre Millet İttifakı ise yüzde 34.2 bandında.
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Ada'nın anketi sonrası, AK Parti'nin oyuyüzde 39.9'a ulaşırken, an yakın rakibi CHP yüzde 26.9 oy oranına oturdu.
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Ada Araştırma'nın son seçim anketinin Cumhurbaşkanlığı seçim anketine yansıması ise şu şekilde oldu: