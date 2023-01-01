Ünlülerin Kurban Bayramı Sahne Ücretleri Belli Oldu! Rekor Fiyat Kimde?
Ünlülerin Kurban Bayramı sahne ücretleri belli oldu!
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Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ünlülerin Kurban Bayramı sahne ücretleri belli oldu. Her sene Kurban Bayramı'nı sahnede geçiren ünlüler arasında en yüksek fiyatı alacak olan isim Hadise oldu. İşte aralarında birçok ismin yer aldığı Kurban Bayramı'nda sahne alacak ünlülerin alacağı ücret tarifesi...
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SİBEL CAN
5.5 milyon
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BÜLENT ERSOY
3 milyon
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ÖZCAN DENİZ
Kıbrıs-Çeşme 2.5 milyon TL
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YILDIZ TİLBE
Çeşme ve Kıbrıs 4.5 milyon TL
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AJDA PEKKAN
Bodrum - 3 milyon TL
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SİMGE
700 bin
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EBRU GÜNDEŞ5.5 milyon
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EDİS
5 milyon
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HADİSE
Kıbrıs- Antalya- Batum- Bergama 10 milyon TL