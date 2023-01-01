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Ünlülerin Kurban Bayramı Sahne Ücretleri Belli Oldu! Rekor Fiyat Kimde?

Ünlülerin Kurban Bayramı sahne ücretleri belli oldu!

  1. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ünlülerin Kurban Bayramı sahne ücretleri belli oldu. Her sene Kurban Bayramı'nı sahnede geçiren ünlüler arasında en yüksek fiyatı alacak olan isim Hadise oldu. İşte aralarında birçok ismin yer aldığı Kurban Bayramı'nda sahne alacak ünlülerin alacağı ücret tarifesi...

    Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ünlülerin Kurban Bayramı sahne ücretleri belli oldu. Her sene Kurban Bayramı'nı sahnede geçiren ünlüler arasında en yüksek fiyatı alacak olan isim Hadise oldu. İşte aralarında birçok ismin yer aldığı Kurban Bayramı'nda sahne alacak ünlülerin alacağı ücret tarifesi...

  2. SİBEL CAN <br> 5.5 milyon

    SİBEL CAN
    5.5 milyon

  3. BÜLENT ERSOY<br> 3 milyon

    BÜLENT ERSOY
    3 milyon

  4. ÖZCAN DENİZ<br> Kıbrıs-Çeşme 2.5 milyon TL

    ÖZCAN DENİZ
    Kıbrıs-Çeşme 2.5 milyon TL

  5. YILDIZ TİLBE<br> Çeşme ve Kıbrıs 4.5 milyon TL

    YILDIZ TİLBE
    Çeşme ve Kıbrıs 4.5 milyon TL

  6. AJDA PEKKAN<br> Bodrum - 3 milyon TL

    AJDA PEKKAN
    Bodrum - 3 milyon TL

  7. SİMGE<br>700 bin

    SİMGE
    700 bin

  8. EBRU GÜNDEŞ5.5 milyon

    EBRU GÜNDEŞ5.5 milyon

  9. EDİS <br> 5 milyon

    EDİS
    5 milyon

  10. HADİSE <br> Kıbrıs- Antalya- Batum- Bergama 10 milyon TL

    HADİSE
    Kıbrıs- Antalya- Batum- Bergama 10 milyon TL