Meğer Annesi Yeşilçam'ın Yıldızıymış...
Hakan Ural, sosyal medya hesabı üzerinden aile paylaşımında bulundu. Annesinin ve babasının bir masada oturdukları fotoğraf dikkat çekti. Öte yandan ünlü oyuncunun annesini görenler gözlerine inanamadı. Meğer annesi Yeşilçam'ın yıldızıymış...
-
Çocukluk döneminden bahsederken yaşadığı zorlukları anlatan Hakan Ural, 16 yaşında mankenlik yapmaya başladı.
-
Tanınmasının ardından Yeşilçam'dan da art arda teklifler geldi. Fakat Ural, okulu nedeni ile Amerika'ya gitti.
-
Eğitimini tamamlayan Hakan Ural, o dönemin devleşen isimlerinden biri olan Sibel Can'la sesiz bir şekilde evlendi.
-
Sibel Canla ayrılan ve iki çocuk sahibi olan Ural, daha sonra bir evlilik daha yaptı ve Gisela'yı kucağına aldı.
-
Şimdi ise programda yaptığı konuşmaları ile dikkat çeken Ural, sosyal medyada yaptığı aile paylaşımı ile adından söz ettirdi.
-
PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ!
Geçmiş yıllara ait bir aile fotoğrafını paylaşan Ural, babası Hikmet Ural'ın Babalar Gününü kutladı.
-
-
O karede annesi Ceyhan Cem ise dikkat çekti. İşte Yeşilçam'ın yıldızı Ceyhan Cem...
-
-