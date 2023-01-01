Tatlıses'in Kızı Havalimanında Karakolluk Oldu!

Kendisini ve yardımcısını korumak için eline gelen her şeyi fırlattığını dile getiren Tatlıses, "Tüm bunlar olurken, yanımda çalışan yardımcımı ve kendimi savunmak adına üzerimize yürüyen bu şahıslara elime geçen her şeyi fırlatmaya başladım. Çünkü güvenlik gelmemişti ve hakaret ederek, bağırarak üzerimize yürüyen 3 tane adam vardı. Doktor olan kişi telefonunu çıkartıp, görüntü almaya başladı.