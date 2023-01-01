Harika Avcı İntihar Etmek İsterken Yakalandı! Bu İddia Gündem Oldu

Yeşilçam?ın unutulmaz isimlerinden biri olan Harika Avcı ile ilgili üzen bir iddia gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde 63 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Avcı'nın tedavi olmayı reddettiği öğrenilmişti. Ünlü sanatçının intihara teşebbüs ettiği iddia edildi.