Masterchef Yarışmacısı Azize'nin Eski Hali Ortaya Çıktı!

YAPTIRDIĞI ESTETİKLERDEN BAHSETMİŞTİ Yarışmanın önceki bölümlerinde "Dişime işlem yaptırdım. Dudağımda çok hafif asimetrik sorun vardı onu düzelttirdim. Çok aşırı zayıflamaktan yüzümde kırışıklık oluşmuştu. Alnıma botox yaptırdım. Ne var yani bunda" diyen Polat yaptırdığı estetiklerden bahsetmişti.