Masterchef Yarışmacısı Azize'nin Eski Hali Ortaya Çıktı!
Kimse o olduğuna inanamadı
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MasterChef All Star'ın sevilen yarışmacısı Azize Polat'ın eski hali görenleri şaşkınlığa uğrattı. Yaptırdığı estetik işlemlerinden bahseden yarışmacısının kilolu hali ortaya çıktı.
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TV8'in sevilen yarışmacı MasterChef All Star tüm heyecanıyla devam ederken yarışmacılar da bir hayli merak ediliyor.
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Yarışmanın dikkat çeken isimlerinden biri de yaptırdığı estetiklerle gündeme gelen Azize Polat oldu.
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YAPTIRDIĞI ESTETİKLERDEN BAHSETMİŞTİ Yarışmanın önceki bölümlerinde "Dişime işlem yaptırdım. Dudağımda çok hafif asimetrik sorun vardı onu düzelttirdim. Çok aşırı zayıflamaktan yüzümde kırışıklık oluşmuştu. Alnıma botox yaptırdım. Ne var yani bunda" diyen Polat yaptırdığı estetiklerden bahsetmişti.
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Şimdilerde MasterChef All Star'da başarılı tabaklara imza atan yarışmacı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla da adından sıklıkla bahsettiriyor.
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Sevilen yarışmacı şimdi de eski hali ile gündeme geldi. Polat'ın eski halini görenler tanıyamadı.
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İşte MasterChef Azize'nin eski hali...
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