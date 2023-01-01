Kızıyla Arasında Gerginli!
İbrahim Tatlıses kızına resti çekti mi?
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İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra ortaya çıkan kızı Dilan Çıtak, sosyal medya paylaşımları ile zaman zaman gündem oluyor. Özel hayatı ile de merak edilen Dilan Çıtak hakkında yeni bir iddia gündeme geldi.
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Dilan Çıtak Tatlıses, kariyerindeki başarısı ve özel hayatıyla adından söz ettiriyor.
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Yeni çıkardığı şarkı ile de dikkat çeken Dilan Çıtak, hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.
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Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ile arlarının bozuk olduğu, söylendi.
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DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMADI
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Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak ile aralarını bozuk olduğu söyleniyor.
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İbrahim Tatlıses'in geçtiğimiz gün 34 yaşına basan Dilan Çıtak'ın doğum gününü kutlamaması 'Araya karar kedi mi girdi' ,'İbrahim Tatlıses kızının doğum gününü neden kutlamadı' gibi yorumların yapılmasına neden oldu.
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Sosyal medya üzerinden aile üyelerinin hiç birinin sosyal medyadan kutlamaması dikkatlerden kaçmadı.
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Öte yandan Tatlıses'in kızının yeni çıkan şarkısı hakkında yorum yapmaması da kafalarda soru işareti bıraktı.
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İkili hakkında çıkan iddialar hakkında net bir açıklama gelmedi.