Müştak Baba'nın 2024 Yılı İçin Söyledikleri Gündem Oldu!
Osmanlı döneminde yaşayan Müştak Baba ölümünden önce 2024 yılı için tahminlerde bulundu.
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Osmanlı döneminde yaşayan Müştak Baba ölümünden önce 2024 yılı için tahminlerde bulundu. Ankara'nın başkent olacağını 1923'ten tam 150 yıl önce bildiren Müştak Baba'nın (Şeyh Müştak) gelecek yıllara dair yorumları herkesi şaşırttı.
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Osmanlı'nın Nostradamus'u olarak anılan ve tahminlerini geçmişten günümüze dikkat çeken, 19'uncu yüzyılda yaşamış olan Müştak Baba astronomi ve matematiği çok iyi bilen biriydi. 1700'lü yılların sonunda yazdığı bir gazelde Ankara'nın başkent olacağını bildirmesiyle de bilinen Müştak Baba'nın 2024 yılı ve sonrası için şiirlerine şifreli biçimde kaydettiği gizli mesajlar ortaya çıkınca bir anda gündeme oturdu.
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2.Mahmut'a yakınlığıyla bilinen, Müştak Baba Timsah şiirinde Türkiye'nin 2023'ten itibaren çeşitli zorluklarla karşılaşacağını ve ağır baskılar altına gireceğini de kayda geçirdiği de ortaya çıktı.
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Osmanlı'da dördüncü Murad'ın ölümünden, günümüzde Ankara'nın başkent olacağına dair tahminleri olan Müştak Baba, ebced sistemini kullanarak şaşırtan bir öngörüde bulundu.
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2024 GİZLİ MESAJI ŞAŞIRTTI Müştak Baba'nın 2024 ve sonrası için yaptığı tahminlerden biri 3. Dünya Savaşının Karadeniz'de başlayacağı yönünde.
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Ayrıca, Osmanlı döneminde yazdığı şiirlerdeki mesajlar yorumlanarak bulunan tahminlerde İstanbul'un yeniden başkent olacağı da tahminler arasında...
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Müneccimbaşı Hüseyin Efendi'de yaşadığı dönemde, söylentilere göre Dördüncü Murad?ın ve Sultan İbrahim?in öleceğini önceden bildi.
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