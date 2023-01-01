Müştak Baba'nın 2024 Yılı İçin Söyledikleri Gündem Oldu!

Osmanlı'nın Nostradamus'u olarak anılan ve tahminlerini geçmişten günümüze dikkat çeken, 19'uncu yüzyılda yaşamış olan Müştak Baba astronomi ve matematiği çok iyi bilen biriydi. 1700'lü yılların sonunda yazdığı bir gazelde Ankara'nın başkent olacağını bildirmesiyle de bilinen Müştak Baba'nın 2024 yılı ve sonrası için şiirlerine şifreli biçimde kaydettiği gizli mesajlar ortaya çıkınca bir anda gündeme oturdu.