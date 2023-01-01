Geniş Aile'nin Ulvi'si Son Haliyle Hayrete Düşürdü!

Zekice esprileri, yıldız oyuncu kadrosu ve unutulmaz senaryosuyla Türk dizi tarihinin en sevilen yapımları arasına adını yazdıran "Geniş Aile", final yapmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen hem sosyal medyadaki paylaşımlarla hem de tekrar bölümleriyle sık sık gündeme geliyor.