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Eski Halini Gören Bir Kere Daha Bakıyor! İşte Estetiksiz Hali..

Dolunay Soysert'in eski hali...

  1. Dolunay Soysert, 25 Mart 1973 tarihinde Adana'da doğdu. Babasının işi dolayısıyla üç dört yaşındayken ailesi Ankara'ya taşındı. İlk ve ortaokulu Ankara'da, lise eğitimini İstanbul'daki Özel Moda Kolejinde tamamladı. 17 yaşından itibaren yedi yıl Barış Manço'nun asistanlığını yaptı.

    Dolunay Soysert, 25 Mart 1973 tarihinde Adana'da doğdu. Babasının işi dolayısıyla üç dört yaşındayken ailesi Ankara'ya taşındı. İlk ve ortaokulu Ankara'da, lise eğitimini İstanbul'daki Özel Moda Kolejinde tamamladı. 17 yaşından itibaren yedi yıl Barış Manço'nun asistanlığını yaptı.

  2. Sinemada ilk kez, Cemal Gözütok yönetmenliğindeki Sekizinci Saat filminde rol aldı. Çılgın Bediş (1996), Kaygısızlar, Baskül Ailesi gibi komedi dizilerinde rol aldı. Oyunculuk eğitimine devam etmek için önce İngiltere'ye sonra ABD'ye gitti.

    Sinemada ilk kez, Cemal Gözütok yönetmenliğindeki Sekizinci Saat filminde rol aldı. Çılgın Bediş (1996), Kaygısızlar, Baskül Ailesi gibi komedi dizilerinde rol aldı. Oyunculuk eğitimine devam etmek için önce İngiltere'ye sonra ABD'ye gitti.

  3. Nebraska Üniversitesi Drama ve Tiyatro Bölümünü bitirdi. Üç yıl New York'ta yaşadı, birçok işte çalıştı. Sally Johnson Studio'da Sinema Televizyon oyunculuğu eğitimi aldı.

    Nebraska Üniversitesi Drama ve Tiyatro Bölümünü bitirdi. Üç yıl New York'ta yaşadı, birçok işte çalıştı. Sally Johnson Studio'da Sinema Televizyon oyunculuğu eğitimi aldı.

  4. Türkiye'ye döndükten sonra tiyatro ve televizyon dizilerinde oyunculuk yaptı.

    Türkiye'ye döndükten sonra tiyatro ve televizyon dizilerinde oyunculuk yaptı.