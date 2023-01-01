Kurtlar Vadisi Dizisinin Sevilen İsimleriydi! Son Halleri Şaşırttı...
Kurtlar Vadisi dizisinin sevilen isimleriydi!
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Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun ve Erhan Ufak bir dönem pek çok insan tarafından sevilerek izlenen Kurtlar Vadisi dizisinde rol alıyorlardı.
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Dizide ön plana çıkan isimlerden biri, Necati Şaşmaz'ın canlandırdığı Polat Alemdar karakteriydi. Öte yandan Memati Baş ve Güllü Erhan karakterleri de birçok insanın merakını uyandırıyordu. Ancak Kurtlar Vadisi dizisi yıllar önce sona erdi.
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Kurtlar Vadisi dizisinin sona ermesi; Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun ve Erhan Ufak'ın da merak edilmesine neden olabiliyor. Çünkü Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdıkları karakterlerle birçok insanın gönlüne adeta taht kurmayı başarmışlardı.
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KURTLAR VADİSİ DİZİSİNİN SEVİLEN İSİMLERİYDİ
Kurtlar Vadisi dizisinin sevilen isimleri olarak ön plana çıkabilen; Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun ve Erhan Ufak'ın aradan geçen senelerle birlikte görünümlerinde değişiklik olduğu da görülebiliyor.
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Kurtlar Vadisi dizisinin Güllü Erhan'ı
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Kurtlar Vadisi dizisinin Memati Baş'ı
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Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar'ı
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İŞTE YILLAR SONRAKİ HALLERİ
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