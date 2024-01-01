Kanser Hastalarını Kemoterapiden Kurtaracak Mucize Buluş!
Amerika'da bir grup bilim insanları, nanoteknoloji yöntemiyle kemoterapiye alternatif olan bir kanser tedavi yöntemi bulduğunu açıkladı.
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ABD'de bulunan Teksas Rice Üniversitesi'nden araştırmacıların 'moleküler kırıcılar' (molecular jackhammers -MHJ) ismini verdiği yöntemin tümörleri ortadan kaldırma amacıyla kullanılabileceği açıklandı.
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MHJ (moleküler kırıcılar) yönteminde, tıbbi görüntüleme işlemlerindekine benzer bir siyanin boyası vücuda veriliyor.
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Daha sonra bu boya, bir kanser hücresine bağlandıktan sonra vücuda zarar vermeden derinlere nüfuz edebilen bir kızılötesi ışık sayesinde aktif oluyor.
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Ortaya çıkan bu sinyaller kanserli hücrede titreşime yol açıyor ve hücre zarının yırtılmasını sağlayarak kanseri temizliyor.
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Yapılan araştırmanın başyazarı Ciceron Ayala Orozco, teknolojinin şimdilik sadece fareler üzerinde denendiğini ve prensipte çalıştığını ifade etti.
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Bilim insanı, insanlar üzerindeki deneylerinse ancak yıllar sonra gerçekleştirilebileceğini söyledi.
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Bilim insanı Orozco, ayrıca MHJ teknolojisinin, kanser tedavisinde kullanılan kemoterapiye kıyasla çok daha az yan etkiye yol açacağını söyledi.
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Teksas'taki Rice Üniversitesi'nden James Tour, agresif bir deri kanseri olan melanomlu fareler üzerinde yaptıkları deneylerde, hayvanlardan yarısında kanser hücrelerinin tamamen yok edildiğini rapor etti.
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Bilim insanı, bu teknolojinin vücuttaki kanserli hücre kalıntılarının tespiti için de kullanılabilmesi amacıyla çalışmaları sürdürdüklerini açıkladı.